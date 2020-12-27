смешно читать диванных теоретикофф
скучные вы...
рассказал бы Я вам как аренда в Киеве бодро выплачивает ипотеку в Италии но не хочется "метать бисер перед свиньями"(с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
смешно читать диванных теоретикофф
скучные вы...
рассказал бы Я вам как аренда в Киеве бодро выплачивает ипотеку в Италии но не хочется "метать бисер перед свиньями"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:12
І перше, і друге.
Доцентам і професорам платять зп 7000-14000 грн на руки, і не дають виганяти двієшників. Плюс болонська система. От і результат.
Цікаве порівняння з Африкою.
Всі наші досягнення)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 гру, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
:-) ню ню
Всім процвітання!
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:15
Радянські ресурси закінчується. А інших не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:28
Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым. Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН. Да, сносных вариантов бетона стало меньше, зазоры уменьшились ну так а где сейчас шоколадно? Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки.
п.с. Нашу мусорную статистику даже не смотрю и вам не советую. В той куче овна, самородков вы не найдёте. Если что, в госстате сестра проработала десяток лет, только недавно ушла и много прелестных историй мне поведала-как "лепятся" те отчеты.
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:28
Двоешников после 3-го курса не давали выгонять ещё при СССР.
Из преподавания как и из НИИ начали уходить ещё в 90-х из-за копеечных зарплат и процесс деградации начавшийся перед распадом СССР ускорился превратившись в продажу дипломов. Хотя самостоятельно единицы где-то ещё самообразовываются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:37
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:54
Ну так а чего можно было ещё ожидать, когда процентов 90 родителей непременно хотят, чтобы у чада был диплом о ВО? У меня из класса в 32 человека, только четверо поступили в институты-университеты + трое пытались но не прошли. А сейчас школьники умнее стали?
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:03
Вибачте, але це специфіка охлократичної держави, 73% виборців в якій - обрало клоуна на найвищу посаду.
В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші. Є закони, і вони виконуються. А для доляреків - є дрючок, штрафи і тюрьми.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:06
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