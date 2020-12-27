Додано: Пон 28 гру, 2020 21:28

zРадио написав: drevlyanin написав: а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются

а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются



Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале? Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?

Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым. Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН. Да, сносных вариантов бетона стало меньше, зазоры уменьшились ну так а где сейчас шоколадно? Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки.п.с. Нашу мусорную статистику даже не смотрю и вам не советую. В той куче овна, самородков вы не найдёте. Если что, в госстате сестра проработала десяток лет, только недавно ушла и много прелестных историй мне поведала-как "лепятся" те отчеты.