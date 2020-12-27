RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6047604860496050>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Блін, я за імпатеку також всіма конечностями!!!

Зможу задорого скинути остаток укр.нерухомості і кудись перепаркувати...
Алілуя!

смешно читать диванных теоретикофф :mrgreen:
скучные вы...

рассказал бы Я вам как аренда в Киеве бодро выплачивает ипотеку в Италии но не хочется "метать бисер перед свиньями"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11999
З нами з: 05.06.13
Подякував: 614 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:12

  drevlyanin написав:
  UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром.
Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.


А в чём разгром-не осталось толковых преподавателей или нет желающих учиться?

І перше, і друге.
Доцентам і професорам платять зп 7000-14000 грн на руки, і не дають виганяти двієшників. Плюс болонська система. От і результат.
Цікаве порівняння з Африкою.
Всі наші досягнення)))
https://businessviews.com.ua/ru/economy ... ikoj-1775/
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 гру, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21750
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  drevlyanin написав:а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются


Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?
:-) ню ню
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15700
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:15

  UA написав:Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.

Радянські ресурси закінчується. А інших не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21750
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:28

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются


Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?


Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым. Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН. Да, сносных вариантов бетона стало меньше, зазоры уменьшились ну так а где сейчас шоколадно? Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки.
п.с. Нашу мусорную статистику даже не смотрю и вам не советую. В той куче овна, самородков вы не найдёте. Если что, в госстате сестра проработала десяток лет, только недавно ушла и много прелестных историй мне поведала-как "лепятся" те отчеты.
drevlyanin
 
Повідомлень: 389
З нами з: 01.04.20
Подякував: 177 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:28

  Frant написав:
І перше, і друге.
Доцентам і професорам платять зп 7000-14000 грн на руки, і не дають виганяти двієшників. Плюс болонська система. От і результат.

Двоешников после 3-го курса не давали выгонять ещё при СССР.
Из преподавания как и из НИИ начали уходить ещё в 90-х из-за копеечных зарплат и процесс деградации начавшийся перед распадом СССР ускорился превратившись в продажу дипломов. Хотя самостоятельно единицы где-то ещё самообразовываются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:37

  Долярчик написав:Ну а як ще підняти народжуванісь в країні, в якій колись гордо по телику говорили - "нас 52 мільйони!" :mrgreen:


Ну так чого ж ти лінуєшся-кожен рік по нащадку! Країні не вистачає футболістів, та й винаймачі житла зайвими не будуть! :wink:
drevlyanin
 
Повідомлень: 389
З нами з: 01.04.20
Подякував: 177 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:54

  shapo написав: процесс деградации начавшийся перед распадом СССР ускорился превратившись в продажу дипломов. Хотя самостоятельно единицы где-то ещё самообразовываются


Ну так а чего можно было ещё ожидать, когда процентов 90 родителей непременно хотят, чтобы у чада был диплом о ВО? У меня из класса в 32 человека, только четверо поступили в институты-университеты + трое пытались но не прошли. А сейчас школьники умнее стали?
drevlyanin
 
Повідомлень: 389
З нами з: 01.04.20
Подякував: 177 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:03

  drevlyanin написав:
  shapo написав: процесс деградации начавшийся перед распадом СССР ускорился превратившись в продажу дипломов. Хотя самостоятельно единицы где-то ещё самообразовываются


Ну так а чего можно было ещё ожидать, когда процентов 90 родителей непременно хотят, чтобы у чада был диплом о ВО? У меня из класса в 32 человека, только четверо поступили в институты-университеты + трое пытались но не прошли. А сейчас школьники умнее стали?

Вибачте, але це специфіка охлократичної держави, 73% виборців в якій - обрало клоуна на найвищу посаду.

В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші. Є закони, і вони виконуються. А для доляреків - є дрючок, штрафи і тюрьми.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21750
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:06

  Frant написав:
В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші.

Ошибаетесь. Англичане превратили образование для иностранцев в высокодоходный бизнес.
UA
 
Повідомлень: 5235
З нами з: 19.07.08
Подякував: 762 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6047604860496050>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stanislav_S і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3324426
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232853
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20528
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.