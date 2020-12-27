Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Досить цікава стаття про те, хто є кінцевими бенефіціароми деяких будівельних/девелоперських компаній (стаття велика, тому тут немає змісту розміщати, нижче посилання)
До слова про Інтергалбуд
а 2019 рік забудовник увів в експлуатацію понад 130 тис кв м житла. Дохід підрядної будівельної компанії "Інтергалу" за 2019 рік становив близько 2 млрд грн.
Учасники ринку розповідають, що в останні місяці "Інтергал-буд" перебуває під тиском колишнього "сірого кардинала" Києва Вадима Столара. Зубик нібито шукає підтримки в Офісі президента, надавши приміщення у своєму бізнес-центрі М8 для офісу народного депутата Миколи Тищенка. Підтвердити цю інформацію ЕП не вдалося. https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/668771/
Нє, народ - ну реально вам не догодиш! То караул!!! Населення України тане на очах!!! - смертність перевищує народжуваність і дуже багато українців втікають у єврОпи!! А як пропонуєш в той, чи інший спосіб стимулювати народжуваність - то нєєєє, нєєєєє!!! - нах нам треба зайві роти!!!
То кричите, що чиновників-дармоїдів розвелось докуя і вони тільки те і роблять, що пиляють держбюджет і скуповують нерухомість стояками! А як пропонуєш їх обкласти жорстоко податками - так нєєєє, кричите що нізззя!!! - бо і вас трошки може зачепити податками з вашими 4-6-ма квартирами!!!
Frant написав: І перше, і друге. Доцентам і професорам платять зп 7000-14000 грн на руки, і не дають виганяти двієшників. Плюс болонська система. От і результат.
Двоешников после 3-го курса не давали выгонять ещё при СССР. Из преподавания как и из НИИ начали уходить ещё в 90-х из-за копеечных зарплат и процесс деградации начавшийся перед распадом СССР ускорился превратившись в продажу дипломов. Хотя самостоятельно единицы где-то ещё самообразовываются
З мого ВУЗу - двієшників виганяли навіть з 4-го курсу.
Зараз це вже неважливо. Система повністю деградувала.
Тому математики, фізики, хіміки, інженери - повинні щезнути, як клас, в патужній агротержаві. Залишаться селяни, торговці, їх обслуга і ті, хто може працювати дистанційно на закордонних буржуєв (за мізерні ЗП, по буржуйським міркам). Ці процеси фактично вже відбулись. Вони незворотні, до речі. З інженера можна зробити селянина чи сантехніка, але навпаки - ні! Придумати велосипед, і створити його в металі - в тисячі разів складніше, ніж торгувати велосипедами в контейнері на ринку.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
drevlyanin написав:а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются
Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?
Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым. Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН. Да, сносных вариантов бетона стало меньше, зазоры уменьшились ну так а где сейчас шоколадно? Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки.
Что значит привыкли? или вы это ради удовольствия делаете, а не ради прибыли? Я понимаю, что выделается адреналин, когда 2 года ждешь-переживаешь-получаешь таки прелесть, но риск должен окупаться прибылью, а сейчас эта схема больше не дает тех прибылей, способных перебить риск от вложений. Да и риск вырос. Резюмируя: риск вырос, доходность упала - я лично пасс в такое играть и еси и буду брать чо для аренды, то вторичку