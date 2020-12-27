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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 604860496050605160526053>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Досить цікава стаття про те, хто є кінцевими бенефіціароми деяких будівельних/девелоперських компаній (стаття велика, тому тут немає змісту розміщати, нижче посилання)

До слова про Інтергалбуд

а 2019 рік забудовник увів в експлуатацію понад 130 тис кв м житла. Дохід підрядної будівельної компанії "Інтергалу" за 2019 рік становив близько 2 млрд грн.

Учасники ринку розповідають, що в останні місяці "Інтергал-буд" перебуває під тиском колишнього "сірого кардинала" Києва Вадима Столара. Зубик нібито шукає підтримки в Офісі президента, надавши приміщення у своєму бізнес-центрі М8 для офісу народного депутата Миколи Тищенка. Підтвердити цю інформацію ЕП не вдалося.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/668771/
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нє, народ - ну реально вам не догодиш!
То караул!!! Населення України тане на очах!!! - смертність перевищує народжуваність і дуже багато українців втікають у єврОпи!!
А як пропонуєш в той, чи інший спосіб стимулювати народжуваність - то нєєєє, нєєєєє!!! - нах нам треба зайві роти!!!

То кричите, що чиновників-дармоїдів розвелось докуя і вони тільки те і роблять, що пиляють держбюджет і скуповують нерухомість стояками!
А як пропонуєш їх обкласти жорстоко податками - так нєєєє, кричите що нізззя!!! - бо і вас трошки може зачепити податками з вашими 4-6-ма квартирами!!!

Ви оприділіться: або хрестик, або труси! © :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:19

  shapo написав:
  Frant написав:
І перше, і друге.
Доцентам і професорам платять зп 7000-14000 грн на руки, і не дають виганяти двієшників. Плюс болонська система. От і результат.

Двоешников после 3-го курса не давали выгонять ещё при СССР.
Из преподавания как и из НИИ начали уходить ещё в 90-х из-за копеечных зарплат и процесс деградации начавшийся перед распадом СССР ускорился превратившись в продажу дипломов. Хотя самостоятельно единицы где-то ещё самообразовываются

З мого ВУЗу - двієшників виганяли навіть з 4-го курсу.

Зараз це вже неважливо.
Система повністю деградувала.

Тому математики, фізики, хіміки, інженери - повинні щезнути, як клас, в патужній агротержаві.
Залишаться селяни, торговці, їх обслуга і ті, хто може працювати дистанційно на закордонних буржуєв (за мізерні ЗП, по буржуйським міркам).
Ці процеси фактично вже відбулись.
Вони незворотні, до речі.
З інженера можна зробити селянина чи сантехніка, але навпаки - ні!
Придумати велосипед, і створити його в металі - в тисячі разів складніше, ніж торгувати велосипедами в контейнері на ринку.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:29

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются




Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?




Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым. Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН. Да, сносных вариантов бетона стало меньше, зазоры уменьшились ну так а где сейчас шоколадно? Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки.


Что значит привыкли? или вы это ради удовольствия делаете, а не ради прибыли? Я понимаю, что выделается адреналин, когда 2 года ждешь-переживаешь-получаешь таки прелесть, но риск должен окупаться прибылью, а сейчас эта схема больше не дает тех прибылей, способных перебить риск от вложений. Да и риск вырос.
Резюмируя: риск вырос, доходность упала - я лично пасс в такое играть :) и еси и буду брать чо для аренды, то вторичку
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:43

  drevlyanin написав:Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым.


Например? Вон jay2004 только поделился (правда, не указал цель). Первопроходцы отбрехались фразочками типа "ню-ню", потому что по сути сказать нечего, а придумывать чревато очередной лужей. Хьюм на прямой вопрос прямо отвечал, что дорого. Влад - не покупает, не продает...

  drevlyanin написав:Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН.


Естественно. Поэтому в дополнение к ней я привел еще и общие данные Госстата. Но вам и они не такие, потому что сестра...


  drevlyanin написав:Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки


А тут хотите обижайтесь, хотите нет, то это уже типичная выдумка рыло-загонял! Договориться до того, что инвестируют по привычке / от безделья / по приколу - это уже совсем бред бредовый
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:44

  Bober написав:А взять тот же e-commerce - в нем технологии сейчас развиваются год за три-пять. И это все надо изучать. В ИТ на ж*** ровно не посидишь - "закис" в болоте и не развиваешься и через 3-5 лет уже неликвид на рынке труда.
Постоянно как белка в колесе. Особенно высокооплачиваемые специалисты. Потому и говорю - они зарабатывают, а не повезло.


Вы в ИТ ? Выделенное за уши притянуто, ситуация полегче чем вы рассказываете.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:46

  UA написав:
  Frant написав:
В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші.

Ошибаетесь. Англичане превратили образование для иностранцев в высокодоходный бизнес.

Ви не розумієте різниці між платною освітою і купленим дипломом???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:57

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:а количество людей, привыкших зарабатывать на котлованах и аренде не уменьшилось+новые подтягиваются


Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?


Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым. Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН. Да, сносных вариантов бетона стало меньше, зазоры уменьшились ну так а где сейчас шоколадно? Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки.
п.с. Нашу мусорную статистику даже не смотрю и вам не советую. В той куче овна, самородков вы не найдёте. Если что, в госстате сестра проработала десяток лет, только недавно ушла и много прелестных историй мне поведала-как "лепятся" те отчеты.

було би дивно, якби було по іншому,
так як в кризу нелегко заробляти,
тут аби не втратити те що є і зберегти.
Тому не дивно, що дохідність падає,
а проектів з плюсовою дохідністю катастрофічно мало.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:00

  Frant написав:
  drevlyanin написав:
  shapo написав: процесс деградации начавшийся перед распадом СССР ускорился превратившись в продажу дипломов. Хотя самостоятельно единицы где-то ещё самообразовываются


Ну так а чего можно было ещё ожидать, когда процентов 90 родителей непременно хотят, чтобы у чада был диплом о ВО? У меня из класса в 32 человека, только четверо поступили в институты-университеты + трое пытались но не прошли. А сейчас школьники умнее стали?

Вибачте, але це специфіка охлократичної держави, 73% виборців в якій - обрало клоуна на найвищу посаду.

В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші. Є закони, і вони виконуються. А для доляреків - є дрючок, штрафи і тюрьми.

та ладно, там теж інфляція тайтлів та освіти.
а наразі ще грозить банкротсво приватних університетів,
так як піпл не матиме змоги оплатити навчання навіть в кредит.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вы уже опустились до уровня аргументации дешевого тролля! Уже engineer и инженер - разные сутевые понятия (рука-лицо).

Более того, по ссылке на Службу статистики США, прекрасно видно, что спрос растет не только и не столько на software engineer, сколько на тех "обычных" инженеров в ограниченном понимании, которое вы вкладываете.

Вам лучше признать, что сели в одну лужу, чем продолжать бегать по их множеству

Я утверждал, что количество инженеров в классическом понимании, как это понятие используется в русском языке, в мире (а не по прогнозам в США) уменьшается с переходом к постиндустриальному миру.
Это связано с глобализацией - уменьшается число центров разработки, даже автопроизводители объединяются для совместной разработки. Сколько было моделей и производителей тракторов в 1980 и сейчас? Сколько было компаний и моделей самолетов?
Это связано с автоматизацией. Раньше проектный институт в строительстве держал в штате большое здание с сотней, может сотнями работников, сейчас это несколько комнат с компьютерами с соответствующим ПО. Это касается всего - и разработки тракторов, и самолетов.
Раньше над 20 рабочими, набранными в деревне, стоял инженер и объяснял, что можно делать, что нельзя. Сейчас станки с ЧПУ для программирования которых квалификация инженера не нужна.
Вы привели одну нерелевантную ссылку и рассказываете что-то про лужи.
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