Vlad442 написав:

zРадио написав: Вы уже опустились до уровня аргументации дешевого тролля! Уже engineer и инженер - разные сутевые понятия (рука-лицо).



Более того, по ссылке на Службу статистики США, прекрасно видно, что спрос растет не только и не столько на software engineer, сколько на тех "обычных" инженеров в ограниченном понимании, которое вы вкладываете.



Вам лучше признать, что сели в одну лужу, чем продолжать бегать по их множеству Вы уже опустились до уровня аргументации дешевого тролля! Уже engineer и инженер - разные сутевые понятия (рука-лицо).Более того, по ссылке на Службу статистики США, прекрасно видно, что спрос растет не только и не столько на software engineer, сколько на тех "обычных" инженеров в ограниченном понимании, которое вы вкладываете.Вам лучше признать, что сели в одну лужу, чем продолжать бегать по их множеству

Я утверждал, что количество инженеров в классическом понимании, как это понятие используется в русском языке, в мире (а не по прогнозам в США) уменьшается с переходом к постиндустриальному миру.Это связано с глобализацией - уменьшается число центров разработки, даже автопроизводители объединяются для совместной разработки. Сколько было моделей и производителей тракторов в 1980 и сейчас? Сколько было компаний и моделей самолетов?Это связано с автоматизацией. Раньше проектный институт в строительстве держал в штате большое здание с сотней, может сотнями работников, сейчас это несколько комнат с компьютерами с соответствующим ПО. Это касается всего - и разработки тракторов, и самолетов.Раньше над 20 рабочими, набранными в деревне, стоял инженер и объяснял, что можно делать, что нельзя. Сейчас станки с ЧПУ для программирования которых квалификация инженера не нужна.Вы привели одну нерелевантную ссылку и рассказываете что-то про лужи.