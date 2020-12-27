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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60496050605160526053>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:04

  vladimir07 написав:
  Bober написав:А взять тот же e-commerce - в нем технологии сейчас развиваются год за три-пять. И это все надо изучать. В ИТ на ж*** ровно не посидишь - "закис" в болоте и не развиваешься и через 3-5 лет уже неликвид на рынке труда.
Постоянно как белка в колесе. Особенно высокооплачиваемые специалисты. Потому и говорю - они зарабатывают, а не повезло.


Вы в ИТ ? Выделенное за уши притянуто, ситуация полегче чем вы рассказываете.

resume gap тобі щось каже?
а "переіод напіврозпаду" програміста?
ти в FAANG до якого етапу співбесід пройшов?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:06

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вы уже опустились до уровня аргументации дешевого тролля! Уже engineer и инженер - разные сутевые понятия (рука-лицо).

Более того, по ссылке на Службу статистики США, прекрасно видно, что спрос растет не только и не столько на software engineer, сколько на тех "обычных" инженеров в ограниченном понимании, которое вы вкладываете.

Вам лучше признать, что сели в одну лужу, чем продолжать бегать по их множеству

Я утверждал, что количество инженеров в классическом понимании, как это понятие используется в русском языке, в мире (а не по прогнозам в США) уменьшается с переходом к постиндустриальному миру.
Это связано с глобализацией - уменьшается число центров разработки, даже автопроизводители объединяются для совместной разработки. Сколько было моделей и производителей тракторов в 1980 и сейчас? Сколько было компаний и моделей самолетов?
Это связано с автоматизацией. Раньше проектный институт в строительстве держал в штате большое здание с сотней, может сотнями работников, сейчас это несколько комнат с компьютерами с соответствующим ПО. Это касается всего - и разработки тракторов, и самолетов.
Раньше над 20 рабочими, набранными в деревне, стоял инженер и объяснял, что можно делать, что нельзя. Сейчас станки с ЧПУ для программирования которых квалификация инженера не нужна.
Вы привели одну нерелевантную ссылку и рассказываете что-то про лужи.

ага, а станки самі себе програмують уже,
ти йому "Алєкса, зроби мені машину луччє чим чим Тесла", чік-пік і за півгодини готова.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:10

  Frant написав:
  UA написав:
  Frant написав:
В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші.

Ошибаетесь. Англичане превратили образование для иностранцев в высокодоходный бизнес.

Ви не розумієте різниці між платною освітою і купленим дипломом???

Англичане за плату выдают диплом любым папуасам дикарям с нулевыми знаниями.
И делают это с таким важным видом, как будто сделали дикаря цивилизованным человеком.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Тому математики, фізики, хіміки, інженери - повинні щезнути, як клас, в патужній агротержаві.
Залишаться селяни, торговці, їх обслуга і ті, хто може працювати дистанційно на закордонних буржуєв (за мізерні ЗП, по буржуйським міркам).
Ці процеси фактично вже відбулись.

Читал исследование, что вложения в образование увеличивает ВВП страны до определенного уровня, потом наоборот тормозит развитие. Если для производства велосипеда нужно 100 людей с ВО, то если потратить ресурсы и выучить 200, то это только лишние расходы бюджета и люди, которые могли бы состояться как сантехники, но упустили время.

Если интересуетесь, почему Украина бедная страна и какое влияние обычаев, элит, соседей и т. д., почитайте интересную книгу https://flibusta.is/b/432412
Вряд ли у Украины был другой путь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:14

  Vlad442 написав:Сейчас станки с ЧПУ для программирования которых квалификация инженера не нужна.
Вы привели одну нерелевантную ссылку и рассказываете что-то про лужи.

Для разработки, изготовления и обслуживания станка с ЧПУ какая квалификация нужна?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Англичане за плату выдают диплом любым папуасам дикарям с нулевыми знаниями.
И делают это с таким важным видом, как будто сделали дикаря цивилизованным человеком.

Образование, в частности прикладное техническое, это придаток производства. Как молоток, единственная цель которого забивать гвозди. Если 100% папуасов с этим дипломом идут и полноценно работают по специальности (для них есть рабочие места), значит образование стоящее. Если нет, то нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:18

  UA написав:
  Vlad442 написав:Сейчас станки с ЧПУ для программирования которых квалификация инженера не нужна.
Вы привели одну нерелевантную ссылку и рассказываете что-то про лужи.

Для разработки, изготовления и обслуживания станка с ЧПУ какая квалификация нужна?

Для разработки и изготовления нужна квалификация инженера. Их разрабатывают не у нас, поэтому у нас такие инженеры станут безработными и потеряют квалификацию.
Для обслуживания нужна квалификация техника.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:23

  flyman написав:resume gap тобі щось каже?
а "переіод напіврозпаду" програміста?
ти в FAANG до якого етапу співбесід пройшов?


Нет.
Почитал - так ... ни о чем...
Не пытался быть там.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:23

  Vlad442 написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Сейчас станки с ЧПУ для программирования которых квалификация инженера не нужна.
Вы привели одну нерелевантную ссылку и рассказываете что-то про лужи.

Для разработки, изготовления и обслуживания станка с ЧПУ какая квалификация нужна?

Для разработки и изготовления нужна квалификация инженера. Их разрабатывают не у нас, поэтому у нас такие инженеры станут безработными и потеряют квалификацию.
Для обслуживания нужна квалификация техника.

ну понятно, масло прокапать та фільтр замінити...

а програму скачати з інтернета...

Влад в тебе уявлення про ЧПУ з Алікеспреса?
Нв реальному виробництві працював?
але питання, ЧПУ що робить?
типові деталі, чи для нього таки має хтось зробити 3Д модель деталі,
потім перевірити її технологічність, скласти умови тестів, провести тести і т.д. пройти кілька ітерацій поки не запуститься вона у виробництво???
А ти знаєш, що є заводи, які роблять заводи?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:37

  Vlad442 написав:
  UA написав:Англичане за плату выдают диплом любым папуасам дикарям с нулевыми знаниями.
И делают это с таким важным видом, как будто сделали дикаря цивилизованным человеком.

Образование, в частности прикладное техническое, это придаток производства. Как молоток, единственная цель которого забивать гвозди. Если 100% папуасов с этим дипломом идут и полноценно работают по специальности (для них есть рабочие места), значит образование стоящее. Если нет, то нет.

Какое прикладное?
Англичане цепляют за Чувство Собственной Важности богатеньких дикарей.
Например выдают диплом специалиста по управлению богатством или специалиста по управлению репутацией.
UA
 
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