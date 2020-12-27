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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6050605160526053>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:але питання, ЧПУ що робить?
типові деталі, чи для нього таки має хтось зробити 3Д модель деталі,
потім перевірити її технологічність, скласти умови тестів, провести тести і т.д. пройти кілька ітерацій поки не запуститься вона у виробництво???

Это делают проектировщики-конструкторы устройства, самолета, например, а не обслуга станка с ЧПУ, задача которого писать простейшие программки и следить что бы все работало. Хотя может в каком-то цеху берут на эту работу человека с дипломом и гордо называют его инженером. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Модератор, ауу )) хочется про недвижимость...
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:40

  vladimir07 написав:
  Bober написав:А взять тот же e-commerce - в нем технологии сейчас развиваются год за три-пять. И это все надо изучать. В ИТ на ж*** ровно не посидишь - "закис" в болоте и не развиваешься и через 3-5 лет уже неликвид на рынке труда.
Постоянно как белка в колесе. Особенно высокооплачиваемые специалисты. Потому и говорю - они зарабатывают, а не повезло.


Вы в ИТ ? Выделенное за уши притянуто, ситуация полегче чем вы рассказываете.


Да, давно и плотно. Возможно если и утрировано, то точно не сильно. Это офтоп, давайте в личке продолжим, если интересно.
Востаннє редагувалось Bober в Пон 28 гру, 2020 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:41

  Vlad442 написав:Это связано с автоматизацией. Раньше проектный институт в строительстве держал в штате большое здание с сотней, может сотнями работников, сейчас это несколько комнат с компьютерами с соответствующим ПО. Это касается всего - и разработки тракторов, и самолетов

Насчет самолётов не скажу, но качество проектов как и проектантов сильно ухудшилось. С одной стороны автокады и ревиты с лирами и скадами упрощают и ускоряют процесс проектирования, с другой - количество ошибок растёт из-за нестыковки разделов проекта да и квалификация многих проектантов не способных вручную просчитать простейшую конструкцию оставляет желать лучшего. И главное, потеряно то что было в больших проектных - школа проектирования
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:43

  Sidus написав:Модератор, ауу )) хочется про недвижимость...

Свежее от жлоба посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=b9xlSSE ... e=emb_logo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:47

  Vlad442 написав:Это делают проектировщики-конструкторы устройства, самолета, например, а не обслуга станка с ЧПУ, задача которого писать простейшие программки и следить что бы все работало. Хотя может в каком-то цеху берут на эту работу человека с дипломом и гордо называют его инженером. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.

В Украине возле станка с ЧПУ ставят охранника. Бо спыстять. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Какое прикладное?
Англичане цепляют за Чувство Собственной Важности богатеньких дикарей.
Например выдают диплом специалиста по управлению богатством или специалиста по управлению репутацией.

Если с этим дипломом сразу с порога берут менеджером в корпорацию с миллиардными оборотами, тогда хорошее образование, если только в папин бизнес, тогда плохое.
Многие люди отправляют людей учиться за границу (в частности в Восточную Европу), не понимая, как потом монетизировать затраты на образование. "Как нибудь зацепится". Я, например, не понимаю, где может быть конкурентен экономист-юрист, отучившийся в Польше на английском. В Польше без беглого знания польского? В Англии с польским дипломом и акцентом?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:49

  UA написав:
  Sidus написав:Модератор, ауу )) хочется про недвижимость...

Свежее от жлоба посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=b9xlSSE ... e=emb_logo

Тож треба - і я це недавно почав дивитись! :shock:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:50

  Bober написав:Да. К какому утверждению аппелируете: е-коммерс год за 3 или высокоплачиваемым специалистам надо постоянно развиваться?


Если высокооплачиваемым техлидам, архитекторам - вопросов нет, кругозор должен быть самый широкий и пополняться постоянно.
Не согласен с тем, что условный линейный программист через 5-6 лет неликвид.
Не знаю правда что вы под неликвидом в данном случае подразумеваете.
Если неликвид - это не найдет работу то тем более не согласен, может и такое будет, но не через 5 лет.
Может от стека технологий еще зависит.
Да вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет.
Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Пон 28 гру, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:51

  Vlad442 написав:Если с этим дипломом сразу с порога берут менеджером в корпорацию с миллиардными оборотами, тогда хорошее образование, если только в папин бизнес, тогда плохое.

Обычно в бизнес корешей папы.
Зачем чадо травмировать?
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