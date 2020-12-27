Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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flyman написав:але питання, ЧПУ що робить? типові деталі, чи для нього таки має хтось зробити 3Д модель деталі, потім перевірити її технологічність, скласти умови тестів, провести тести і т.д. пройти кілька ітерацій поки не запуститься вона у виробництво???
Это делают проектировщики-конструкторы устройства, самолета, например, а не обслуга станка с ЧПУ, задача которого писать простейшие программки и следить что бы все работало. Хотя может в каком-то цеху берут на эту работу человека с дипломом и гордо называют его инженером. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.
Bober написав:А взять тот же e-commerce - в нем технологии сейчас развиваются год за три-пять. И это все надо изучать. В ИТ на ж*** ровно не посидишь - "закис" в болоте и не развиваешься и через 3-5 лет уже неликвид на рынке труда. Постоянно как белка в колесе. Особенно высокооплачиваемые специалисты. Потому и говорю - они зарабатывают, а не повезло.
Вы в ИТ ? Выделенное за уши притянуто, ситуация полегче чем вы рассказываете.
Да, давно и плотно. Возможно если и утрировано, то точно не сильно. Это офтоп, давайте в личке продолжим, если интересно.
Востаннє редагувалось Bober в Пон 28 гру, 2020 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Это связано с автоматизацией. Раньше проектный институт в строительстве держал в штате большое здание с сотней, может сотнями работников, сейчас это несколько комнат с компьютерами с соответствующим ПО. Это касается всего - и разработки тракторов, и самолетов
Насчет самолётов не скажу, но качество проектов как и проектантов сильно ухудшилось. С одной стороны автокады и ревиты с лирами и скадами упрощают и ускоряют процесс проектирования, с другой - количество ошибок растёт из-за нестыковки разделов проекта да и квалификация многих проектантов не способных вручную просчитать простейшую конструкцию оставляет желать лучшего. И главное, потеряно то что было в больших проектных - школа проектирования
Vlad442 написав:Это делают проектировщики-конструкторы устройства, самолета, например, а не обслуга станка с ЧПУ, задача которого писать простейшие программки и следить что бы все работало. Хотя может в каком-то цеху берут на эту работу человека с дипломом и гордо называют его инженером. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.
В Украине возле станка с ЧПУ ставят охранника. Бо спыстять.
UA написав:Какое прикладное? Англичане цепляют за Чувство Собственной Важности богатеньких дикарей. Например выдают диплом специалиста по управлению богатством или специалиста по управлению репутацией.
Если с этим дипломом сразу с порога берут менеджером в корпорацию с миллиардными оборотами, тогда хорошее образование, если только в папин бизнес, тогда плохое. Многие люди отправляют людей учиться за границу (в частности в Восточную Европу), не понимая, как потом монетизировать затраты на образование. "Как нибудь зацепится". Я, например, не понимаю, где может быть конкурентен экономист-юрист, отучившийся в Польше на английском. В Польше без беглого знания польского? В Англии с польским дипломом и акцентом?
Bober написав:Да. К какому утверждению аппелируете: е-коммерс год за 3 или высокоплачиваемым специалистам надо постоянно развиваться?
Если высокооплачиваемым техлидам, архитекторам - вопросов нет, кругозор должен быть самый широкий и пополняться постоянно. Не согласен с тем, что условный линейный программист через 5-6 лет неликвид. Не знаю правда что вы под неликвидом в данном случае подразумеваете. Если неликвид - это не найдет работу то тем более не согласен, может и такое будет, но не через 5 лет. Может от стека технологий еще зависит. Да вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет. Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Пон 28 гру, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.