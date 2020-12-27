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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:54
Долярчик написав:
Тож треба - і я це недавно почав дивитись
!
Пля. Пора максимально выходить из бетона.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 23:55
vladimir07 написав:
Bober написав:
Да. К какому утверждению аппелируете: е-коммерс год за 3 или высокоплачиваемым специалистам надо постоянно развиваться?
Если высокооплачиваемым техлидам, архитекторам - вопросов нет, кругозор должен быть самый широкий и пополняться постоянно.
Не согласен с тем, что условный линейный программист через 5-6 лет неликвид.
Не знаю правда что вы под неликвидом в данном случае подразумеваете.
Если неликвид - это не найдет работу то тем более не согласен, может и такое будет, но не через 5 лет.
Может от стека технологий еще зависит.
Да вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет.
Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.
Исключения есть везде. САП как был много лет назад, так и остался. Насколько я помню, там сиквел используется в основном - он не меняется. Но это точно исключение.
И BI - это практически 100% внутренний рынок (они его продают украинским клиентам), а мы говорим об экспорте результатов труда, а это совсем другой коленкор.
Востаннє редагувалось Bober
в Пон 28 гру, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 23:58
vladimir07 написав:
вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет.
Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.
це той, що діаграми в Екзелі "програмує"?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 29 гру, 2020 00:02
Долярчик написав: zРадио написав:Например?
Вон jay2004 только поделился (правда, не указал цель). Первопроходцы отбрехались фразочками типа "ню-ню", потому что по сути сказать нечего, а придумывать чревато очередной лужей. Хьюм на прямой вопрос прямо отвечал, что дорого. Влад - не покупает, не продает...
Ну так я ж купив цього місяця "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт-квартиру через 1,5р.!
Так сказати - започаткував династію Долярчиків-лендлордів!
Я помню, но это ЛРЖН.
vladimir07 написав:
Да вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет.
Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.
Вообще-то банальное чтение справок и кусков чужого кода - это для разработчика тоже повышение квалификации. Так что, судя по всему, вы сами далеки от ИТ
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Додано: Вів 29 гру, 2020 00:03
Первый написав:
zРадио написав:
Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?
:-) ню ню
zРадио, Вы точно внимательно читаете форум?
Но справедливости ради, таки да, люди уже не так часто пишут тут о своих сделках как несколько лет назад, потому как некому и незачем. Вступать в какой то непонятный спор и что то доказывать нету не времени ни желания.
Востаннє редагувалось Жека79
в Вів 29 гру, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 29 гру, 2020 00:03
UA написав:
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- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах.
- В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики.
- Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
Толковые преподаватели уже давно на пенсии, порой даже с маразмом, и вынести их можно только вперёд ногами, так же как и во всех универах.
На условный пгс и тгсв конкурс всегда уступал архитекторам. Архитекторы это престиж, поэтому там и обучение сложнее, а на пгс брали всех подряд. По крайней мере когда я там учился.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 00:05
Bober написав:
Исключения есть везде. САП как был много лет назад, так и остался. Насколько я помню, там сиквел используется в основном - он не меняется. Но это точно исключение.
И BI - это практически 100% внутренний рынок (они его продают украинским клиентам), а мы говорим об экспорте результатов труда, а это совсем другой коленкор.
И в САПе работают на аутсорс. А есть еще MS SQL/Oracle иные базы - там тоже мало что меняется.
Тот BI-щик ни дня не работал на внутренний рынок, только в аусорсных конторах.
А что Java dev-ы, которые были ими же 5 лет назад сейчас неликвиды ?
Примеры привести можете ?
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