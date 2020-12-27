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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6050605160526053

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:54

  Долярчик написав:
  UA написав:
  Sidus написав:Модератор, ауу )) хочется про недвижимость...

Свежее от жлоба посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=b9xlSSE ... e=emb_logo

Тож треба - і я це недавно почав дивитись! :shock:

Пля. Пора максимально выходить из бетона.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:55

  vladimir07 написав:
  Bober написав:Да. К какому утверждению аппелируете: е-коммерс год за 3 или высокоплачиваемым специалистам надо постоянно развиваться?


Если высокооплачиваемым техлидам, архитекторам - вопросов нет, кругозор должен быть самый широкий и пополняться постоянно.
Не согласен с тем, что условный линейный программист через 5-6 лет неликвид.
Не знаю правда что вы под неликвидом в данном случае подразумеваете.
Если неликвид - это не найдет работу то тем более не согласен, может и такое будет, но не через 5 лет.
Может от стека технологий еще зависит.
Да вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет.
Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.

Исключения есть везде. САП как был много лет назад, так и остался. Насколько я помню, там сиквел используется в основном - он не меняется. Но это точно исключение.
И BI - это практически 100% внутренний рынок (они его продают украинским клиентам), а мы говорим об экспорте результатов труда, а это совсем другой коленкор.
Востаннє редагувалось Bober в Пон 28 гру, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:56

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  zРадио написав:Например? Вон jay2004 только поделился (правда, не указал цель). Первопроходцы отбрехались фразочками типа "ню-ню", потому что по сути сказать нечего, а придумывать чревато очередной лужей. Хьюм на прямой вопрос прямо отвечал, что дорого. Влад - не покупает, не продает...

Ну так я ж купив цього місяця "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт-квартиру через 1,5р.!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав: вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет.
Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.

це той, що діаграми в Екзелі "програмує"?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:02

  Долярчик написав:
  zРадио написав:Например? Вон jay2004 только поделился (правда, не указал цель). Первопроходцы отбрехались фразочками типа "ню-ню", потому что по сути сказать нечего, а придумывать чревато очередной лужей. Хьюм на прямой вопрос прямо отвечал, что дорого. Влад - не покупает, не продает...

Ну так я ж купив цього місяця "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт-квартиру через 1,5р.!
Так сказати - започаткував династію Долярчиків-лендлордів! :D


Я помню, но это ЛРЖН.

  vladimir07 написав:Да вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет.
Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.


Вообще-то банальное чтение справок и кусков чужого кода - это для разработчика тоже повышение квалификации. Так что, судя по всему, вы сами далеки от ИТ
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:03

  Первый написав:
zРадио написав:
Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?
:-) ню ню


:mrgreen:

zРадио, Вы точно внимательно читаете форум? :mrgreen: Но справедливости ради, таки да, люди уже не так часто пишут тут о своих сделках как несколько лет назад, потому как некому и незачем. Вступать в какой то непонятный спор и что то доказывать нету не времени ни желания.
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 29 гру, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:03

  UA написав:[
- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах.
- В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики.
- Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.

Толковые преподаватели уже давно на пенсии, порой даже с маразмом, и вынести их можно только вперёд ногами, так же как и во всех универах.

На условный пгс и тгсв конкурс всегда уступал архитекторам. Архитекторы это престиж, поэтому там и обучение сложнее, а на пгс брали всех подряд. По крайней мере когда я там учился.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:05

  Bober написав:Исключения есть везде. САП как был много лет назад, так и остался. Насколько я помню, там сиквел используется в основном - он не меняется. Но это точно исключение.
И BI - это практически 100% внутренний рынок (они его продают украинским клиентам), а мы говорим об экспорте результатов труда, а это совсем другой коленкор.


И в САПе работают на аутсорс. А есть еще MS SQL/Oracle иные базы - там тоже мало что меняется.
Тот BI-щик ни дня не работал на внутренний рынок, только в аусорсных конторах.
А что Java dev-ы, которые были ими же 5 лет назад сейчас неликвиды ?
Примеры привести можете ?
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