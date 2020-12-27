Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bober написав:Да. К какому утверждению аппелируете: е-коммерс год за 3 или высокоплачиваемым специалистам надо постоянно развиваться?
Если высокооплачиваемым техлидам, архитекторам - вопросов нет, кругозор должен быть самый широкий и пополняться постоянно. Не согласен с тем, что условный линейный программист через 5-6 лет неликвид. Не знаю правда что вы под неликвидом в данном случае подразумеваете. Если неликвид - это не найдет работу то тем более не согласен, может и такое будет, но не через 5 лет. Может от стека технологий еще зависит. Да вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет. Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.
Исключения есть везде. САП как был много лет назад, так и остался. Насколько я помню, там сиквел используется в основном - он не меняется. Но это точно исключение. И BI - это практически 100% внутренний рынок (они его продают украинским клиентам), а мы говорим об экспорте результатов труда, а это совсем другой коленкор.
Востаннє редагувалось Bober в Пон 28 гру, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Например? Вон jay2004 только поделился (правда, не указал цель). Первопроходцы отбрехались фразочками типа "ню-ню", потому что по сути сказать нечего, а придумывать чревато очередной лужей. Хьюм на прямой вопрос прямо отвечал, что дорого. Влад - не покупает, не продает...
Ну так я ж купив цього місяця "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт-квартиру через 1,5р.! Так сказати - започаткував династію Долярчиків-лендлордів!
zРадио написав:Например? Вон jay2004 только поделился (правда, не указал цель). Первопроходцы отбрехались фразочками типа "ню-ню", потому что по сути сказать нечего, а придумывать чревато очередной лужей. Хьюм на прямой вопрос прямо отвечал, что дорого. Влад - не покупает, не продает...
Ну так я ж купив цього місяця "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт-квартиру через 1,5р.! Так сказати - започаткував династію Долярчиків-лендлордів!
Я помню, но это ЛРЖН.
vladimir07 написав:Да вот только что спросил у BI разработчика что учил нового за последние 5 лет. Ответ - ничего практически и предложения есть, суммы соответствуют сегодняшнему.
Вообще-то банальное чтение справок и кусков чужого кода - это для разработчика тоже повышение квалификации. Так что, судя по всему, вы сами далеки от ИТ
zРадио написав: Ни один форумный лендлорд не похвастал новым приобретением с начала коронакризиса. Перекупщики тоже поголовно сознаются, что нынешние цены их не привлекают. С чего вы сделали заключение о том, что инвестиционный спрос никуда не делся и даже возрос? И как это пересекается с падением капитальных инвестиций в жилое строительство на 70% в 3-м квартале?
:-) ню ню
zРадио, Вы точно внимательно читаете форум? Но справедливости ради, таки да, люди уже не так часто пишут тут о своих сделках как несколько лет назад, потому как некому и незачем. Вступать в какой то непонятный спор и что то доказывать нету ни времени, ни желания.
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 29 гру, 2020 00:07, всього редагувалось 2 разів.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
UA написав:[ - Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах. - В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики. - Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
Толковые преподаватели уже давно на пенсии, порой даже с маразмом, и вынести их можно только вперёд ногами, так же как и во всех универах.
На условный пгс и тгсв конкурс всегда уступал архитекторам. Архитекторы это престиж, поэтому там и обучение сложнее, а на пгс брали всех подряд. По крайней мере когда я там учился.
Bober написав:Исключения есть везде. САП как был много лет назад, так и остался. Насколько я помню, там сиквел используется в основном - он не меняется. Но это точно исключение. И BI - это практически 100% внутренний рынок (они его продают украинским клиентам), а мы говорим об экспорте результатов труда, а это совсем другой коленкор.
И в САПе работают на аутсорс. А есть еще MS SQL/Oracle иные базы - там тоже мало что меняется. Тот BI-щик ни дня не работал на внутренний рынок, только в аусорсных конторах. А что Java dev-ы, которые были ими же 5 лет назад сейчас неликвиды ? Примеры привести можете ?
Жека79 написав: Но справедливости ради, таки да, люди уже не так часто пишут тут о своих сделках как несколько лет назад, потому как некому и незачем. Вступать в какой то непонятный спор и что то доказывать нету не времени ни желания.
Понял, пополняю перечень клише растишек:
Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение). Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос). Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений). Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего). Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций). Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода). Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений). Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев) Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений). Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах). Курс доллара падает к евро - к дорожаю (заначки в евро растут в долларах). Курс доллара растет к евро - к дорожаю (заначки в долларах растут в евро). Курс биткоина растет - к дорожаю (заначки критпохолдеров растут). Курс биткоина падает - к дорожаю (фиксируют прибыль, чтобы купить бетон). У фермеров высокий урожай - к дорожаю (без лишних пояснений). У фермеров низкий урожай - к дорожаю (выходят из бизнеса и покупают бетон). Есть пруфы покупок бетона - к дорожаю (без лишних пояснений). Нет пруфов покупок бетона - к дорожаю (с завистниками делиться инфой нельзя)
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 29 гру, 2020 00:15, всього редагувалось 2 разів.