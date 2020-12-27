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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6051605260536054

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:14

  flyman написав:це той, що діаграми в Екзелі "програмує"?


Qlik, Power BI, Oracle BI - про таке чув, чи не дуже ?
Или ты от безделья стебешься ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:23

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым.


Например? Вон jay2004 только поделился (правда, не указал цель). Первопроходцы отбрехались фразочками типа "ню-ню", потому что по сути сказать нечего, а придумывать чревато очередной лужей. Хьюм на прямой вопрос прямо отвечал, что дорого. Влад - не покупает, не продает...

  drevlyanin написав:Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН.


Естественно. Поэтому в дополнение к ней я привел еще и общие данные Госстата. Но вам и они не такие, потому что сестра...


  drevlyanin написав:Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки


А тут хотите обижайтесь, хотите нет, то это уже типичная выдумка рыло-загонял! Договориться до того, что инвестируют по привычке / от безделья / по приколу - это уже совсем бред бредовый


Можете заниматься манипуляциями сколько угодно, выхватывая одни фразы и игнорируя другие(неудобные), но на людей плотно сидящих в этой теме, сие не производит впечатления, уж извините нас убогих.
По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай... Всех палить не буду, имеющий глаза да прочитает, многие пишут не прямо, надоели набросы на вентилятор. Но вы видимо слишком увлечены своей миссией, чтобы это увидеть.
Да, КРЖН не магазин с колбасой-появился аппетит, пришел и купил. Здесь нужно сидеть в засаде и ждать удобного случая, подчас месяцами, перебирая варианты. Расписания нет-бывает то пусто то густо. По графикам этого не понять. В вашем иллюзорном мире всё просто: нужна информация-открыл статистику, прочитал мнение гуру или сенсея и вуаля(рука-лицо). А все иное, то частные случаи, будь их хоть миллион. Что вы здесь делаете, несете свет в массы, попутно сея зраду? А оно кому то тут нужно? Подобным занимался раньше Захар, но как только стала видна несостоятельность его теорий, так и его на ветке не стало.
п.с. На рыбалке вы очевидно тоже никогда не были и не понимаете сути сего увлечения, как и величины затрат с ним связанных.
Ну и напоследок совет (хотя наверное опять в пустоту)-не давайте здесь ссылок на госстат, индексы или статьи в прессе. Реально выглядите ээээ, ну вы поняли. Даже Долярчик осознал эту простую истину(Долярчик не в обиду), столкнувшись с реальностью. Хотите его превзойти по упорству в заблуждениях, ну дело ваше.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:42

  Sidus написав:
Что значит привыкли? или вы это ради удовольствия делаете, а не ради прибыли? Я понимаю, что выделается адреналин, когда 2 года ждешь-переживаешь-получаешь таки прелесть, но риск должен окупаться прибылью, а сейчас эта схема больше не дает тех прибылей, способных перебить риск от вложений. Да и риск вырос.
Резюмируя: риск вырос, доходность упала - я лично пасс в такое играть :) и еси и буду брать чо для аренды, то вторичку


Привыкли в том смысле, что занимаются этим давно, и видят получше рядового покупателя.
Знаете, как говаривал Дерсу Узала: "смотреть есть, а видеть нету!"
По переживаниям 2 года-не угадали, там как раз всё рутинно, ну может только в первый раз мандраж. Основной цимес в поиске рыбного места, неизвестного другим. То же наверное не рыбак?
Кстати, на вторичке ведь не возьмете шо попало-нужно ведь поискать свой самородок!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:43

  vladimir07 написав:
  flyman написав:це той, що діаграми в Екзелі "програмує"?


Qlik, Power BI, Oracle BI - про таке чув, чи не дуже ?
Или ты от безделья стебешься ?

Це не програмування.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:49

  drevlyanin написав:По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай...


тут в жизни бОльшая часть типа шарящих людей (в народе - экспертов) часто ошибаются, а вы приводите нерепрезентативный список которой и сколько-нибудь стоящей выборкой не назовёшь, причем в этом списке последние 2 персонажа - просто посмешища.

zRadio, забейте на таких, просто не спорьте с ними.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:00

  UA написав:Пля. Пора максимально выходить из бетона.


До нас с рассеи тенденции обычно доходят с опозданием в 1-3 года, так что пока время есть.
И льготной ипотекой пока только дразнятся. :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:03

flyman
Ты приведешь примеры законного строительства не на землях под индивидуальное, с подключением к канализации и собственной микроподстанцией с 10кВ/380в, монолит с лифтом и на 9эт., не в ипенях Ирпеня на месте заброшенной военной части,а в прицентралье хоть, и по 11кгрн/метр или ты балабол?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:04

  drevlyanin написав:Можете заниматься манипуляциями сколько угодно, выхватывая одни фразы и игнорируя другие(неудобные), но на людей плотно сидящих в этой теме, сие не производит впечатления, уж извините нас убогих.


Вас никто ни в чем и не переубеждает. Ваш интерес очевиден, и бог бы с ним, но он работает впротивовес "розничным" покупателям, потому что у вас это не рыбалка, это игра с нулевой суммой! С вокзалов перекупщиков гоняют ссаными тряпками не просто так, хотя они тоже вложили в "бизнес" свои деньги...

И вас не затруднит уточнить, что я проигнорировал?

  drevlyanin написав:По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай... Всех палить не буду, имеющий глаза да прочитает, многие пишут не прямо, надоели набросы на вентилятор. Но вы видимо слишком увлечены своей миссией, чтобы это увидеть.


Долярчик - ЛРЖН, Флай - ОКРЖН, Хьюм - вот прямо недавно отвечал, что не покупает (могу найти, если нужно). Единственный из названных, кого мог пропустить - это Прохожий. Уж очень много кичится, поэтому всегда делю его слова на 6

  drevlyanin написав:Да, КРЖН не магазин с колбасой-появился аппетит, пришел и купил. Здесь нужно сидеть в засаде и ждать удобного случая, подчас месяцами, перебирая варианты. Расписания нет-бывает то пусто то густо. По графикам этого не понять.


Нет противоречия, и вы сами это прекрасно понимаете. Графики отлично позволяют понять, что сейчас делать в отделах продаж нечего. Просто не за чем по ним бегать! Также они отлично укажут на то, когда можно начинать присматриваться и когда - действовать. Но тут есть маленький нюанс - они не всем это могут подсказать, а только людям с соответствующей экспертизой


  drevlyanin написав:А все иное, то частные случаи, будь их хоть миллион


Это уже не частные случаи. Не сочиняйте то, чего нет. Во-первых, достаточного количества частных случаев, способных заменить статистику, на ветке не было. Во-вторых, будь они, я бы сам их воспринимал не частностями, а системой

  drevlyanin написав: Что вы здесь делаете, несете свет в массы, попутно сея зраду? А оно кому то тут нужно? Подобным занимался раньше Захар, но как только стала видна несостоятельность его теорий, так и его на ветке не стало


Послушайте, я этого гражданина даже не знаю. Какая связь со мной? Я тоже могу вам сказать, что вы напоминаете мне друга, у которого и работа плохая, и жена некрасивая, и дети глупые. Приятно? А главное - уместно в нашей дискуссии??

  drevlyanin написав:п.с. На рыбалке вы очевидно тоже никогда не были и не понимаете сути сего увлечения, как и величины затрат с ним связанных.


Вот это самый сильный ваш аргумент. Я - не рыбак, каюсь :oops:

  drevlyanin написав:Ну и напоследок совет (хотя наверное опять в пустоту)-не давайте здесь ссылок на госстат, индексы или статьи в прессе. Реально выглядите ээээ, ну вы поняли. Даже Долярчик осознал эту простую истину(Долярчик не в обиду), столкнувшись с реальностью. Хотите его превзойти по упорству в заблуждениях, ну дело ваше.


Не позорьтесь прикрываться Долярчиком, при всей моей к нему симпатии - делаете себе медвежью услугу. Он и в b2b jewelry инвестировал. Так что - будем говорить об инвестициях в финансовые пирамиды как удачных?
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:14

  baraka написав:
  drevlyanin написав:По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай...


тут в жизни бОльшая часть типа шарящих людей (в народе - экспертов) часто ошибаются, а вы приводите нерепрезентативный список которой и сколько-нибудь стоящей выборкой не назовёшь, причем в этом списке последние 2 персонажа - просто посмешища.

zRadio, забейте на таких, просто не спорьте с ними.


Стоп-стоп-стоп. Кто говорил о выборке? Был задан прямой вопрос о том, что мол не покупают ничего последнее время, на который получен прямой ответ. Вас то что не устраивает? Хотите записаться в команду поддержки к zRadio? Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично. Или просто затаили обиду на завсегдатаев, когда они вас в воровстве их объявлений обвиняли?
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:22

  drevlyanin написав:Хотите записаться в команду поддержки к zRadio?


Что это за дичь? Я думал, все форумчане равны, а не кто-то играет, кто-то в запасе, кто-то болеет. "Предводитель обвалишек зРадио" - это придумка какого-то тролля, не более. Я ни в каких командах не состою. Наоборот, говорю о цикличности рынка

  drevlyanin написав:Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично.


Покупка на хаях - это, скажу вам по-секрету, не к заработкам :mrgreen: Иногда стратегия наблюдения на рынке более выигрышная, чем активная торговля

PS: baraka, постараюсь, спасибо
zРадио
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