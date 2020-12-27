|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:23
zРадио написав: drevlyanin написав:
Ну таки похвастался и не один, сужу так же по себе и знакомым.
Например? Вон jay2004 только поделился (правда, не указал цель). Первопроходцы отбрехались фразочками типа "ню-ню", потому что по сути сказать нечего, а придумывать чревато очередной лужей. Хьюм на прямой вопрос прямо отвечал, что дорого. Влад - не покупает, не продает...
drevlyanin написав:
Ну и данный форум ещё не все, кто крутится в теме РН.
Естественно. Поэтому в дополнение
к ней я привел еще и общие данные Госстата. Но вам и они не такие, потому что сестра...
drevlyanin написав:
Люди привыкли к этому инструменту, для многих это такое себе хобби, типа рыбалки
А тут хотите обижайтесь, хотите нет, то это уже типичная выдумка рыло-загонял! Договориться до того, что инвестируют по привычке / от безделья / по приколу - это уже совсем бред бредовый
Можете заниматься манипуляциями сколько угодно, выхватывая одни фразы и игнорируя другие(неудобные), но на людей плотно сидящих в этой теме, сие не производит впечатления, уж извините нас убогих.
По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай... Всех палить не буду, имеющий глаза да прочитает, многие пишут не прямо, надоели набросы на вентилятор. Но вы видимо слишком увлечены своей миссией, чтобы это увидеть.
Да, КРЖН не магазин с колбасой-появился аппетит, пришел и купил. Здесь нужно сидеть в засаде и ждать удобного случая, подчас месяцами, перебирая варианты. Расписания нет-бывает то пусто то густо. По графикам этого не понять. В вашем иллюзорном мире всё просто: нужна информация-открыл статистику, прочитал мнение гуру или сенсея и вуаля(рука-лицо). А все иное, то частные случаи, будь их хоть миллион. Что вы здесь делаете, несете свет в массы, попутно сея зраду? А оно кому то тут нужно? Подобным занимался раньше Захар, но как только стала видна несостоятельность его теорий, так и его на ветке не стало.
п.с. На рыбалке вы очевидно тоже никогда не были и не понимаете сути сего увлечения, как и величины затрат с ним связанных.
Ну и напоследок совет (хотя наверное опять в пустоту)-не давайте здесь ссылок на госстат, индексы или статьи в прессе. Реально выглядите ээээ, ну вы поняли. Даже Долярчик осознал эту простую истину(Долярчик не в обиду), столкнувшись с реальностью. Хотите его превзойти по упорству в заблуждениях, ну дело ваше.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:42
Sidus написав:
Что значит привыкли? или вы это ради удовольствия делаете, а не ради прибыли? Я понимаю, что выделается адреналин, когда 2 года ждешь-переживаешь-получаешь таки прелесть, но риск должен окупаться прибылью, а сейчас эта схема больше не дает тех прибылей, способных перебить риск от вложений. Да и риск вырос.
Резюмируя: риск вырос, доходность упала - я лично пасс в такое играть
и еси и буду брать чо для аренды, то вторичку
Привыкли в том смысле, что занимаются этим давно, и видят получше рядового покупателя.
Знаете, как говаривал Дерсу Узала: "смотреть есть, а видеть нету!"
По переживаниям 2 года-не угадали, там как раз всё рутинно, ну может только в первый раз мандраж. Основной цимес в поиске рыбного места, неизвестного другим. То же наверное не рыбак?
Кстати, на вторичке ведь не возьмете шо попало-нужно ведь поискать свой самородок!
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:43
vladimir07 написав:
flyman написав:
це той, що діаграми в Екзелі "програмує"?
Qlik, Power BI, Oracle BI - про таке чув, чи не дуже ?
Или ты от безделья стебешься ?
Це не програмування.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22852
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 1707 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:49
drevlyanin написав:
По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай...
тут в жизни бОльшая часть типа шарящих людей (в народе - экспертов) часто ошибаются, а вы приводите нерепрезентативный список которой и сколько-нибудь стоящей выборкой не назовёшь, причем в этом списке последние 2 персонажа - просто посмешища.
zRadio, забейте на таких, просто не спорьте с ними.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4777
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:00
UA написав:
Пля. Пора максимально выходить из бетона.
До нас с рассеи тенденции обычно доходят с опозданием в 1-3 года, так что пока время есть.
И льготной ипотекой пока только дразнятся.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:03
flyman
Ты приведешь примеры законного строительства не на землях под индивидуальное, с подключением к канализации и собственной микроподстанцией с 10кВ/380в, монолит с лифтом и на 9эт., не в ипенях Ирпеня на месте заброшенной военной части,а в прицентралье хоть, и по 11кгрн/метр или ты балабол?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:04
drevlyanin написав:
Можете заниматься манипуляциями сколько угодно, выхватывая одни фразы и игнорируя другие(неудобные), но на людей плотно сидящих в этой теме, сие не производит впечатления, уж извините нас убогих.
Вас никто ни в чем и не переубеждает. Ваш интерес очевиден, и бог бы с ним, но он работает впротивовес "розничным" покупателям, потому что у вас это не рыбалка, это игра с нулевой суммой! С вокзалов перекупщиков гоняют ссаными тряпками не просто так, хотя они тоже вложили в "бизнес" свои деньги...
И вас не затруднит уточнить, что я проигнорировал?
drevlyanin написав:
По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай... Всех палить не буду, имеющий глаза да прочитает, многие пишут не прямо, надоели набросы на вентилятор. Но вы видимо слишком увлечены своей миссией, чтобы это увидеть.
Долярчик - ЛРЖН, Флай - ОКРЖН, Хьюм - вот прямо недавно отвечал, что не покупает (могу найти, если нужно). Единственный из названных, кого мог пропустить - это Прохожий. Уж очень много кичится, поэтому всегда делю его слова на 6
drevlyanin написав:
Да, КРЖН не магазин с колбасой-появился аппетит, пришел и купил. Здесь нужно сидеть в засаде и ждать удобного случая, подчас месяцами, перебирая варианты. Расписания нет-бывает то пусто то густо. По графикам этого не понять.
Нет противоречия, и вы сами это прекрасно понимаете. Графики отлично позволяют понять, что сейчас делать в отделах продаж нечего. Просто не за чем по ним бегать! Также они отлично укажут на то, когда можно начинать присматриваться и когда - действовать. Но тут есть маленький нюанс - они не всем это могут подсказать, а только людям с соответствующей экспертизой
drevlyanin написав:
А все иное, то частные случаи, будь их хоть миллион
Это уже не частные случаи. Не сочиняйте то, чего нет. Во-первых, достаточного количества частных случаев, способных заменить статистику, на ветке не было. Во-вторых, будь они, я бы сам их воспринимал не частностями, а системой
drevlyanin написав:
Что вы здесь делаете, несете свет в массы, попутно сея зраду? А оно кому то тут нужно? Подобным занимался раньше Захар, но как только стала видна несостоятельность его теорий, так и его на ветке не стало
Послушайте, я этого гражданина даже не знаю. Какая связь со мной? Я тоже могу вам сказать, что вы напоминаете мне друга, у которого и работа плохая, и жена некрасивая, и дети глупые. Приятно? А главное - уместно в нашей дискуссии??
drevlyanin написав:
п.с. На рыбалке вы очевидно тоже никогда не были и не понимаете сути сего увлечения, как и величины затрат с ним связанных.
Вот это самый сильный ваш аргумент. Я - не рыбак, каюсь
drevlyanin написав:
Ну и напоследок совет (хотя наверное опять в пустоту)-не давайте здесь ссылок на госстат, индексы или статьи в прессе. Реально выглядите ээээ, ну вы поняли. Даже Долярчик осознал эту простую истину(Долярчик не в обиду), столкнувшись с реальностью. Хотите его превзойти по упорству в заблуждениях, ну дело ваше.
Не позорьтесь прикрываться Долярчиком, при всей моей к нему симпатии - делаете себе медвежью услугу. Он и в b2b jewelry инвестировал. Так что - будем говорить об инвестициях в финансовые пирамиды как удачных?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8925
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1712 раз.
- Подякували: 3843 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:14
baraka написав: drevlyanin написав:
По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай...
тут в жизни бОльшая часть типа шарящих людей (в народе - экспертов) часто ошибаются, а вы приводите нерепрезентативный список которой и сколько-нибудь стоящей выборкой не назовёшь, причем в этом списке последние 2 персонажа - просто посмешища.
zRadio, забейте на таких, просто не спорьте с ними.
Стоп-стоп-стоп. Кто говорил о выборке? Был задан прямой вопрос о том, что мол не покупают ничего последнее время, на который получен прямой ответ. Вас то что не устраивает? Хотите записаться в команду поддержки к zRadio? Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично. Или просто затаили обиду на завсегдатаев, когда они вас в воровстве их объявлений обвиняли?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:22
drevlyanin написав:
Хотите записаться в команду поддержки к zRadio?
Что это за дичь? Я думал, все форумчане равны, а не кто-то играет, кто-то в запасе, кто-то болеет. "Предводитель обвалишек зРадио" - это придумка какого-то тролля, не более. Я ни в каких командах не состою. Наоборот, говорю о цикличности рынка
drevlyanin написав:
Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично.
Покупка на хаях - это, скажу вам по-секрету, не к заработкам
Иногда стратегия наблюдения на рынке более выигрышная, чем активная торговля
PS: baraka
, постараюсь, спасибо
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8925
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1712 раз.
- Подякували: 3843 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:41
drevlyanin написав:
Стоп-стоп-стоп. Кто говорил о выборке? Был задан прямой вопрос о том, что мол не покупают ничего последнее время, на который получен прямой ответ.
нy вот, вы не то что не смогли привести аргументированный ответ с хоть сколько-нибудь стоящей выборкой, а просто привели список из 4-х персон двое из которых весьма посредственного ума.
drevlyanin написав:
Хотите записаться в команду поддержки к zRadio?
да, мне нравятся его аргументированные ответы и содержательные посты.
drevlyanin написав:
Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё,
ну и я склоняюсь к такому же мнению.
drevlyanin написав:
а вы вроде пытаетесь на ней заработать.
ну не пытаюсь, а зарабатываю.
1) если падение недвиги не совсем в моих интересах - то это не означает, что я буду игнорировать очевидные факты. Я ж не рыл всё время говорить, что только рист.
2) ну будет падать недвига 2-3-4 года. Ну и ладно, к тому времени как перейдёт в рост - у бомбера будет посещаемость в разы больше чем у сейчас (а пройдём мы кризис легче чем конкуренты). Чем плохо ?
3) ещё есть же зарубежные рынки.
drevlyanin написав:
Как то не логично. Или просто затаили обиду на завсегдатаев, когда они вас в воровстве их объявлений обвиняли?
да похер на этих завсегдатаев, пусть завидуют что мы с нуля сделали продукт, который пользуют всё больше и больше пипла.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4777
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов
, baraka
, Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|