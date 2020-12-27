Qlik, Power BI, Oracle BI - про таке чув, чи не дуже ?
Или ты от безделья стебешься ?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:14
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:23
Можете заниматься манипуляциями сколько угодно, выхватывая одни фразы и игнорируя другие(неудобные), но на людей плотно сидящих в этой теме, сие не производит впечатления, уж извините нас убогих.
По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай... Всех палить не буду, имеющий глаза да прочитает, многие пишут не прямо, надоели набросы на вентилятор. Но вы видимо слишком увлечены своей миссией, чтобы это увидеть.
Да, КРЖН не магазин с колбасой-появился аппетит, пришел и купил. Здесь нужно сидеть в засаде и ждать удобного случая, подчас месяцами, перебирая варианты. Расписания нет-бывает то пусто то густо. По графикам этого не понять. В вашем иллюзорном мире всё просто: нужна информация-открыл статистику, прочитал мнение гуру или сенсея и вуаля(рука-лицо). А все иное, то частные случаи, будь их хоть миллион. Что вы здесь делаете, несете свет в массы, попутно сея зраду? А оно кому то тут нужно? Подобным занимался раньше Захар, но как только стала видна несостоятельность его теорий, так и его на ветке не стало.
п.с. На рыбалке вы очевидно тоже никогда не были и не понимаете сути сего увлечения, как и величины затрат с ним связанных.
Ну и напоследок совет (хотя наверное опять в пустоту)-не давайте здесь ссылок на госстат, индексы или статьи в прессе. Реально выглядите ээээ, ну вы поняли. Даже Долярчик осознал эту простую истину(Долярчик не в обиду), столкнувшись с реальностью. Хотите его превзойти по упорству в заблуждениях, ну дело ваше.
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:42
Привыкли в том смысле, что занимаются этим давно, и видят получше рядового покупателя.
Знаете, как говаривал Дерсу Узала: "смотреть есть, а видеть нету!"
По переживаниям 2 года-не угадали, там как раз всё рутинно, ну может только в первый раз мандраж. Основной цимес в поиске рыбного места, неизвестного другим. То же наверное не рыбак?
Кстати, на вторичке ведь не возьмете шо попало-нужно ведь поискать свой самородок!
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:43
Це не програмування.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:49
тут в жизни бОльшая часть типа шарящих людей (в народе - экспертов) часто ошибаются, а вы приводите нерепрезентативный список которой и сколько-нибудь стоящей выборкой не назовёшь, причем в этом списке последние 2 персонажа - просто посмешища.
zRadio, забейте на таких, просто не спорьте с ними.
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:00
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:03
flyman
Ты приведешь примеры законного строительства не на землях под индивидуальное, с подключением к канализации и собственной микроподстанцией с 10кВ/380в, монолит с лифтом и на 9эт., не в ипенях Ирпеня на месте заброшенной военной части,а в прицентралье хоть, и по 11кгрн/метр или ты балабол?
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:04
Вас никто ни в чем и не переубеждает. Ваш интерес очевиден, и бог бы с ним, но он работает впротивовес "розничным" покупателям, потому что у вас это не рыбалка, это игра с нулевой суммой! С вокзалов перекупщиков гоняют ссаными тряпками не просто так, хотя они тоже вложили в "бизнес" свои деньги...
И вас не затруднит уточнить, что я проигнорировал?
Долярчик - ЛРЖН, Флай - ОКРЖН, Хьюм - вот прямо недавно отвечал, что не покупает (могу найти, если нужно). Единственный из названных, кого мог пропустить - это Прохожий. Уж очень много кичится, поэтому всегда делю его слова на 6
Нет противоречия, и вы сами это прекрасно понимаете. Графики отлично позволяют понять, что сейчас делать в отделах продаж нечего. Просто не за чем по ним бегать! Также они отлично укажут на то, когда можно начинать присматриваться и когда - действовать. Но тут есть маленький нюанс - они не всем это могут подсказать, а только людям с соответствующей экспертизой
Это уже не частные случаи. Не сочиняйте то, чего нет. Во-первых, достаточного количества частных случаев, способных заменить статистику, на ветке не было. Во-вторых, будь они, я бы сам их воспринимал не частностями, а системой
Послушайте, я этого гражданина даже не знаю. Какая связь со мной? Я тоже могу вам сказать, что вы напоминаете мне друга, у которого и работа плохая, и жена некрасивая, и дети глупые. Приятно? А главное - уместно в нашей дискуссии??
Вот это самый сильный ваш аргумент. Я - не рыбак, каюсь
Не позорьтесь прикрываться Долярчиком, при всей моей к нему симпатии - делаете себе медвежью услугу. Он и в b2b jewelry инвестировал. Так что - будем говорить об инвестициях в финансовые пирамиды как удачных?
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:14
Стоп-стоп-стоп. Кто говорил о выборке? Был задан прямой вопрос о том, что мол не покупают ничего последнее время, на который получен прямой ответ. Вас то что не устраивает? Хотите записаться в команду поддержки к zRadio? Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично. Или просто затаили обиду на завсегдатаев, когда они вас в воровстве их объявлений обвиняли?
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:22
Что это за дичь? Я думал, все форумчане равны, а не кто-то играет, кто-то в запасе, кто-то болеет. "Предводитель обвалишек зРадио" - это придумка какого-то тролля, не более. Я ни в каких командах не состою. Наоборот, говорю о цикличности рынка
Покупка на хаях - это, скажу вам по-секрету, не к заработкам Иногда стратегия наблюдения на рынке более выигрышная, чем активная торговля
PS: baraka, постараюсь, спасибо
|