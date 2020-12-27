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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6052605360546055

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:41

  drevlyanin написав:Стоп-стоп-стоп. Кто говорил о выборке? Был задан прямой вопрос о том, что мол не покупают ничего последнее время, на который получен прямой ответ.


нy вот, вы не то что не смогли привести аргументированный ответ с хоть сколько-нибудь стоящей выборкой, а просто привели список из 4-х персон двое из которых весьма посредственного ума.

  drevlyanin написав:Хотите записаться в команду поддержки к zRadio?


да, мне нравятся его аргументированные ответы и содержательные посты.

  drevlyanin написав:Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё,


ну и я склоняюсь к такому же мнению.

  drevlyanin написав:а вы вроде пытаетесь на ней заработать.


ну не пытаюсь, а зарабатываю.

1) если падение недвиги не совсем в моих интересах - то это не означает, что я буду игнорировать очевидные факты. Я ж не рыл всё время говорить, что только рист.
2) ну будет падать недвига 2-3-4 года. Ну и ладно, к тому времени как перейдёт в рост - у бомбера будет посещаемость в разы больше чем сейчас (а пройдём мы кризис легче чем конкуренты). Чем плохо ?
3) ещё есть же зарубежные рынки.

  drevlyanin написав:Как то не логично. Или просто затаили обиду на завсегдатаев, когда они вас в воровстве их объявлений обвиняли?


да похер на этих завсегдатаев, пусть завидуют что мы с нуля сделали продукт, который пользуют всё больше и больше пипла. Они ж ничего не могут показать сделанного своими руками/умом, только какашками побросаться тут.
Востаннє редагувалось baraka в Вів 29 гру, 2020 01:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:44

zРадио
Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.
А по окончанию эксперимента отчитаетесь.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:47

  барабашов написав:zРадио
Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.
А по окончанию эксперимента отчитаетесь.


ему поверят только в том случае если по итогу эксперимента он скажет то, что местные растишки хотят услышать.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 02:05

  baraka написав:
  барабашов написав:zРадио
Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.
А по окончанию эксперимента отчитаетесь.


ему поверят только в том случае если по итогу эксперимента он скажет то, что местные растишки хотят услышать.


100%. Я вот барабашову не могу доказать даже абсолютно очевидное - что я не zzzzz :D Кстати, последнему я в личку перенаправлял один из этих приветов, мол по вам тут скучают. Ответ завсегдатаев разочарует: "там не с кем общаться"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 02:26

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Можете заниматься манипуляциями сколько угодно, выхватывая одни фразы и игнорируя другие(неудобные), но на людей плотно сидящих в этой теме, сие не производит впечатления, уж извините нас убогих.


Вас никто ни в чем и не переубеждает. Ваш интерес очевиден, и бог бы с ним, но он работает впротивовес "розничным" покупателям, потому что у вас это не рыбалка, это игра с нулевой суммой! С вокзалов перекупщиков гоняют ссаными тряпками не просто так, хотя они тоже вложили в "бизнес" свои деньги...

И вас не затруднит уточнить, что я проигнорировал?

  drevlyanin написав:По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай... Всех палить не буду, имеющий глаза да прочитает, многие пишут не прямо, надоели набросы на вентилятор. Но вы видимо слишком увлечены своей миссией, чтобы это увидеть.


Долярчик - ЛРЖН, Флай - ОКРЖН, Хьюм - вот прямо недавно отвечал, что не покупает (могу найти, если нужно). Единственный из названных, кого мог пропустить - это Прохожий. Уж очень много кичится, поэтому всегда делю его слова на 6

  drevlyanin написав:Да, КРЖН не магазин с колбасой-появился аппетит, пришел и купил. Здесь нужно сидеть в засаде и ждать удобного случая, подчас месяцами, перебирая варианты. Расписания нет-бывает то пусто то густо. По графикам этого не понять.


Нет противоречия, и вы сами это прекрасно понимаете. Графики отлично позволяют понять, что сейчас делать в отделах продаж нечего. Просто не за чем по ним бегать! Также они отлично укажут на то, когда можно начинать присматриваться и когда - действовать. Но тут есть маленький нюанс - они не всем это могут подсказать, а только людям с соответствующей экспертизой


  drevlyanin написав:А все иное, то частные случаи, будь их хоть миллион


Это уже не частные случаи. Не сочиняйте то, чего нет. Во-первых, достаточного количества частных случаев, способных заменить статистику, на ветке не было. Во-вторых, будь они, я бы сам их воспринимал не частностями, а системой

  drevlyanin написав: Что вы здесь делаете, несете свет в массы, попутно сея зраду? А оно кому то тут нужно? Подобным занимался раньше Захар, но как только стала видна несостоятельность его теорий, так и его на ветке не стало


Послушайте, я этого гражданина даже не знаю. Какая связь со мной? Я тоже могу вам сказать, что вы напоминаете мне друга, у которого и работа плохая, и жена некрасивая, и дети глупые. Приятно? А главное - уместно в нашей дискуссии??

  drevlyanin написав:п.с. На рыбалке вы очевидно тоже никогда не были и не понимаете сути сего увлечения, как и величины затрат с ним связанных.


Вот это самый сильный ваш аргумент. Я - не рыбак, каюсь :oops:

  drevlyanin написав:Ну и напоследок совет (хотя наверное опять в пустоту)-не давайте здесь ссылок на госстат, индексы или статьи в прессе. Реально выглядите ээээ, ну вы поняли. Даже Долярчик осознал эту простую истину(Долярчик не в обиду), столкнувшись с реальностью. Хотите его превзойти по упорству в заблуждениях, ну дело ваше.


Не позорьтесь прикрываться Долярчиком, при всей моей к нему симпатии - делаете себе медвежью услугу. Он и в b2b jewelry инвестировал. Так что - будем говорить об инвестициях в финансовые пирамиды как удачных?


Она уже в Иране. Мы снова говорим на разных языках! (Высотский ессли шо). Слушайте, может к вам "ваше высочество" обращаться, а то мы такие приземлённые, и язык наш плебейский вам не понятен. Тоже МВА?
Попробую разжевать проще простого, но уже и не надеюсь. :oops:
1) "Розничные" покупатели заходят сюда только случайно, им прямая дорога на Домик. Здесь, если хотите, своеобразный клуб по интересам.
2)Вы тоже перекупщик: спикулируете акциями и криптой- самому не стыдно? Ссаные тряпки по вам плачут! :mrgreen:
3)По чужим кейсам сказал достаточно, поскольку информация принадлежит не мне, больше писать не стану.
4) Если ваши графики такие мудрёные-почему нам сирым их тулите? Ведь всё равно не оценим со своим скудным умишкой. Пишите сразу в Волл Стрит Джорнал! Вот там настоящие ценители.
5) На ветке с тремя десятками завсегдатаев вы требуете набрать достаточно статистики для анализа всего РН ???
6) Захар как и вы проповедовал крах КРЖН в обозримом будущем и приводил похожие доводы, правда менее мудрёные (стыдно не знать классиков).
7)Хорошо, вы не рыбак, но хоть какое то страстное увлечение у вас есть-дефки, карты, автомобили... Что, этим всем люди занимаются исключительно с целью наживы? Хотя одно другому подчас не мешает!
8)При чем тут b2b и инвестиции? Долярчик упомянут в контексте цен на РН. Он как и вы думал, начитавшись как всё плохо в стране, что сможет купить новую прелесть по цене ЛУНа, а то и дешевле, но в ОП случился неожиданный облом. Уверяю, то же самое ждёт и вас. Не хотите идти-позвоните в Файну например и попробуйте купить по ЛУНовским ценам. А если позвоните по десятку, можно взятых наугад, объявлений с ОЛХ, сможете оценить достоверность индексов. Очень знаете ли просветляет мозги. Мобильная связь в Украине дЁшева.
9) На форуме сушествует своеобразный сленг, попытайтесь в него вникнуть и не думайте, что собеседники обязательно глупее вас. :wink: Например когда читаете на валютной ветке о компартии Китая или кастах в Индии, подразумевается, что между нами слишком много различий-ментальных, в экономических и социальных отношениях, привычках и быте, потому несколько опрометчиво натягивать их опыт на Украину. Неужели это нужно разжевывать?
Стучитесь и вам отворят, упорствуйте в своей нетерпимости и будете посланы. Мильпардон, если задел ваши нежные чувства.
drevlyanin
 
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  baraka написав:
  drevlyanin написав:Стоп-стоп-стоп. Кто говорил о выборке? Был задан прямой вопрос о том, что мол не покупают ничего последнее время, на который получен прямой ответ.


нy вот, вы не то что не смогли привести аргументированный ответ с хоть сколько-нибудь стоящей выборкой, а просто привели список из 4-х персон двое из которых весьма посредственного ума.

.


1)Ещё раз, приведите цитату, где говорилось о каких то выборках! Или абы ляпнуть?
2)Какая к чёрту выборка может быть при двух-трёх десятках завсегдатаев, из которых большая половина предпочтёт промолчать, и правильно сделает т.к. были уже прецеденты!
3) Я насчитал как минимум 10 человек, купивших за последний год, вон Жека например сегодня напомнил, но вы и Зрадио предпочли "не заметить".
4)Я наверное тоже рыл (этого и следовало ожидать :mrgreen: ), хорошо, приведите цитату мою или другого "рыла" о вечном дорожае.
п.с. С 2015 на ветке ничего не поменялось. Потому наверное и считают Украину недогосударством, украинцам и врагов не нужно...
drevlyanin
 
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