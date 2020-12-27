Додано: Вів 29 гру, 2020 02:26

zРадио написав: drevlyanin написав: Можете заниматься манипуляциями сколько угодно, выхватывая одни фразы и игнорируя другие(неудобные), но на людей плотно сидящих в этой теме, сие не производит впечатления, уж извините нас убогих. Можете заниматься манипуляциями сколько угодно, выхватывая одни фразы и игнорируя другие(неудобные), но на людей плотно сидящих в этой теме, сие не производит впечатления, уж извините нас убогих.



Вас никто ни в чем и не переубеждает. Ваш интерес очевиден, и бог бы с ним, но он работает впротивовес "розничным" покупателям, потому что у вас это не рыбалка, это игра с нулевой суммой! С вокзалов перекупщиков гоняют ссаными тряпками не просто так, хотя они тоже вложили в "бизнес" свои деньги...



И вас не затруднит уточнить, что я проигнорировал?



drevlyanin написав: По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай... Всех палить не буду, имеющий глаза да прочитает, многие пишут не прямо, надоели набросы на вентилятор. Но вы видимо слишком увлечены своей миссией, чтобы это увидеть.

По тем, кто поделился даю подсказки-читать нужно внимательно: Прохожий, Хьюм, Долярчик, Флай... Всех палить не буду, имеющий глаза да прочитает, многие пишут не прямо, надоели набросы на вентилятор. Но вы видимо слишком увлечены своей миссией, чтобы это увидеть.



Долярчик - ЛРЖН, Флай - ОКРЖН, Хьюм - вот прямо недавно отвечал, что не покупает (могу найти, если нужно). Единственный из названных, кого мог пропустить - это Прохожий. Уж очень много кичится, поэтому всегда делю его слова на 6



drevlyanin написав: Да, КРЖН не магазин с колбасой-появился аппетит, пришел и купил. Здесь нужно сидеть в засаде и ждать удобного случая, подчас месяцами, перебирая варианты. Расписания нет-бывает то пусто то густо. По графикам этого не понять.

Да, КРЖН не магазин с колбасой-появился аппетит, пришел и купил. Здесь нужно сидеть в засаде и ждать удобного случая, подчас месяцами, перебирая варианты. Расписания нет-бывает то пусто то густо. По графикам этого не понять.



Нет противоречия, и вы сами это прекрасно понимаете. Графики отлично позволяют понять, что сейчас делать в отделах продаж нечего. Просто не за чем по ним бегать! Также они отлично укажут на то, когда можно начинать присматриваться и когда - действовать. Но тут есть маленький нюанс - они не всем это могут подсказать, а только людям с соответствующей экспертизой





drevlyanin написав: А все иное, то частные случаи, будь их хоть миллион

А все иное, то частные случаи,



Это уже не частные случаи. Не сочиняйте то, чего нет. Во-первых, достаточного количества частных случаев, способных заменить статистику, на ветке не было. Во-вторых, будь они, я бы сам их воспринимал не частностями, а системой



drevlyanin написав: Что вы здесь делаете, несете свет в массы, попутно сея зраду? А оно кому то тут нужно? Подобным занимался раньше Захар, но как только стала видна несостоятельность его теорий, так и его на ветке не стало

Что вы здесь делаете, несете свет в массы, попутно сея зраду? А оно кому то тут нужно? Подобным занимался раньше Захар, но как только стала видна несостоятельность его теорий, так и его на ветке не стало



Послушайте, я этого гражданина даже не знаю. Какая связь со мной? Я тоже могу вам сказать, что вы напоминаете мне друга, у которого и работа плохая, и жена некрасивая, и дети глупые. Приятно? А главное - уместно в нашей дискуссии??



drevlyanin написав: п.с. На рыбалке вы очевидно тоже никогда не были и не понимаете сути сего увлечения, как и величины затрат с ним связанных. п.с. На рыбалке вы очевидно тоже никогда не были и не понимаете сути сего увлечения, как и величины затрат с ним связанных.



Вот это самый сильный ваш аргумент. Я - не рыбак, каюсь



drevlyanin написав: Ну и напоследок совет (хотя наверное опять в пустоту)-не давайте здесь ссылок на госстат, индексы или статьи в прессе. Реально выглядите ээээ, ну вы поняли. Даже Долярчик осознал эту простую истину(Долярчик не в обиду), столкнувшись с реальностью. Хотите его превзойти по упорству в заблуждениях, ну дело ваше. Ну и напоследок совет (хотя наверное опять в пустоту)-не давайте здесь ссылок на госстат, индексы или статьи в прессе. Реально выглядите ээээ, ну вы поняли. Даже Долярчик осознал эту простую истину(Долярчик не в обиду), столкнувшись с реальностью. Хотите его превзойти по упорству в заблуждениях, ну дело ваше.



Не позорьтесь прикрываться Долярчиком, при всей моей к нему симпатии - делаете себе медвежью услугу. Он и в b2b jewelry инвестировал. Так что - будем говорить об инвестициях в финансовые пирамиды как удачных? Вас никто ни в чем и не переубеждает. Ваш интерес очевиден, и бог бы с ним, но он работает впротивовес "розничным" покупателям, потому что у вас это не рыбалка, это игра с нулевой суммой! С вокзалов перекупщиков гоняют ссаными тряпками не просто так, хотя они тоже вложили в "бизнес" свои деньги...И вас не затруднит уточнить, что я проигнорировал?Долярчик - ЛРЖН, Флай - ОКРЖН, Хьюм - вот прямо недавно отвечал, что не покупает (могу найти, если нужно). Единственный из названных, кого мог пропустить - это Прохожий. Уж очень много кичится, поэтому всегда делю его слова на 6Нет противоречия, и вы сами это прекрасно понимаете. Графики отлично позволяют понять, что сейчас делать в отделах продаж нечего. Просто не за чем по ним бегать! Также они отлично укажут на то, когда можно начинать присматриваться и когда - действовать. Но тут есть маленький нюанс - они не всем это могут подсказать, а только людям с соответствующей экспертизойЭто уже не частные случаи. Не сочиняйте то, чего нет. Во-первых, достаточного количества частных случаев, способных заменить статистику, на ветке не было. Во-вторых, будь они, я бы сам их воспринимал не частностями, а системойПослушайте, я этого гражданина даже не знаю. Какая связь со мной? Я тоже могу вам сказать, что вы напоминаете мне друга, у которого и работа плохая, и жена некрасивая, и дети глупые. Приятно? А главное - уместно в нашей дискуссии??Вот это самый сильный ваш аргумент. Я - не рыбак, каюсьНе позорьтесь прикрываться Долярчиком, при всей моей к нему симпатии - делаете себе медвежью услугу. Он и в b2b jewelry инвестировал. Так что - будем говорить об инвестициях в финансовые пирамиды как удачных?

Она уже в Иране. Мы снова говорим на разных языках! (Высотский ессли шо). Слушайте, может к вам "ваше высочество" обращаться, а то мы такие приземлённые, и язык наш плебейский вам не понятен. Тоже МВА?Попробую разжевать проще простого, но уже и не надеюсь.1) "Розничные" покупатели заходят сюда только случайно, им прямая дорога на Домик. Здесь, если хотите, своеобразный клуб по интересам.2)Вы тоже перекупщик: спикулируете акциями и криптой- самому не стыдно? Ссаные тряпки по вам плачут!3)По чужим кейсам сказал достаточно, поскольку информация принадлежит не мне, больше писать не стану.4) Если ваши графики такие мудрёные-почему нам сирым их тулите? Ведь всё равно не оценим со своим скудным умишкой. Пишите сразу в Волл Стрит Джорнал! Вот там настоящие ценители.5) На ветке с тремя десятками завсегдатаев вы требуете набрать достаточно статистики для анализа всего РН ???6) Захар как и вы проповедовал крах КРЖН в обозримом будущем и приводил похожие доводы, правда менее мудрёные (стыдно не знать классиков).7)Хорошо, вы не рыбак, но хоть какое то страстное увлечение у вас есть-дефки, карты, автомобили... Что, этим всем люди занимаются исключительно с целью наживы? Хотя одно другому подчас не мешает!При чем тут b2b и инвестиции? Долярчик упомянут в контексте цен на РН. Он как и вы думал, начитавшись как всё плохо в стране, что сможет купить новую прелесть по цене ЛУНа, а то и дешевле, но в ОП случился неожиданный облом. Уверяю, то же самое ждёт и вас. Не хотите идти-позвоните в Файну например и попробуйте купить по ЛУНовским ценам. А если позвоните по десятку, можно взятых наугад, объявлений с ОЛХ, сможете оценить достоверность индексов. Очень знаете ли просветляет мозги. Мобильная связь в Украине дЁшева.9) На форуме сушествует своеобразный сленг, попытайтесь в него вникнуть и не думайте, что собеседники обязательно глупее вас.Например когда читаете на валютной ветке о компартии Китая или кастах в Индии, подразумевается, что между нами слишком много различий-ментальных, в экономических и социальных отношениях, привычках и быте, потому несколько опрометчиво натягивать их опыт на Украину. Неужели это нужно разжевывать?Стучитесь и вам отворят, упорствуйте в своей нетерпимости и будете посланы. Мильпардон, если задел ваши нежные чувства.