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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 гру, 2020 02:50
baraka написав: drevlyanin написав:
Стоп-стоп-стоп. Кто говорил о выборке? Был задан прямой вопрос о том, что мол не покупают ничего последнее время, на который получен прямой ответ.
нy вот, вы не то что не смогли привести аргументированный ответ с хоть сколько-нибудь стоящей выборкой, а просто привели список из 4-х персон двое из которых весьма посредственного ума.
.
1)Ещё раз, приведите цитату, где говорилось о каких то выборках! Или абы ляпнуть?
2)Какая к чёрту выборка может быть при двух-трёх десятках завсегдатаев, из которых большая половина предпочтёт промолчать, и правильно сделает т.к. были уже прецеденты!
3) Я насчитал как минимум 10 человек, купивших за последний год, вон Жека например сегодня напомнил, но вы и Зрадио предпочли "не заметить".
4)Я наверное тоже рыл (этого и следовало ожидать
), хорошо, приведите цитату мою или другого "рыла" о вечном дорожае.
п.с. С 2015 на ветке ничего не поменялось. Потому наверное и считают Украину недогосударством, украинцам и врагов не нужно...
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Додано: Вів 29 гру, 2020 07:33
zРадио написав: drevlyanin написав:
Хотите записаться в команду поддержки к zRadio?
Что это за дичь? Я думал, все форумчане равны, а не кто-то играет, кто-то в запасе, кто-то болеет. "Предводитель обвалишек зРадио" - это придумка какого-то тролля, не более. Я ни в каких командах не состою. Наоборот, говорю о цикличности рынка
drevlyanin написав:
Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично.
Покупка на хаях - это, скажу вам по-секрету, не к заработкам
Иногда стратегия наблюдения на рынке более выигрышная, чем активная торговля
PS: baraka
, постараюсь, спасибо
зРадіо, Ви не купляєте і не продаєте на Кржн (ні на хаяз, ні на низах: можливо тому що ваш оборотний капітал не дозволяє цього робити) .
А що ж Ви робите?
Намагаєтесь внести хаос і паніку в ряди флетлордів?
Прислів'я про пана і собак, що гавкають - знаєте?
Чи лаври обвалішки Захара_ - не дають спати? Хочеться слави ???
П.С. Ще: чомусь у Вас постійно проскакує московитський сленг. Ви точно з України? У мене велика впевненість, що ні
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:01
zРадио написав:
Долярчик - ЛРЖН, Флай - ОКРЖН, Хьюм - вот прямо недавно отвечал, что не покупает (могу найти, если нужно). Единственный из названных, кого мог пропустить - это Прохожий. Уж очень много кичится, поэтому всегда делю его слова на 6
Я і КРЖН і оКРЖН.
Тільки домагають від мене із ідеальними документами будову за $300 м2 іначє нізачот і сліфф зощітан.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:14
zРадио написав: drevlyanin написав:
Хотите записаться в команду поддержки к zRadio?
Что это за дичь? Я думал, все форумчане равны, а не кто-то играет, кто-то в запасе, кто-то болеет. "Предводитель обвалишек зРадио" - это придумка какого-то тролля, не более. Я ни в каких командах не состою. Наоборот, говорю о цикличности рынка
drevlyanin написав:
Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично.
Покупка на хаях - это, скажу вам по-секрету, не к заработкам
Иногда стратегия наблюдения на рынке более выигрышная, чем активная торговля
PS: baraka
, постараюсь, спасибо
Тут не відомо що тепере хаї, так як за один рік стільки бабла вкинуто в систему, що прийдеться тримати біля нульові ставки по трежерам дуже довго.
Крім того, є інвестори, які підбирають активи при будь якому стані ринку постійно. Тобто не спекулі, які займаються перепродажою (flipping) нерухомості, а економічні агенти які вірять що в горизонті 10..20 років з нерухомістю в певних локаціях буде О.К.
Інші можуть займатися девирсифікацію активів.
Ще дехто може шукати в тільки в певних локаціях (напр.КРЖН чи оКРЖН біля ШРТ), і певний сегмент (напр. кавалірки до 15куе).
Також по неньці бродить привид пільгової/дешевої іпотеки.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:17
baraka написав:
нy вот, вы не то что не смогли привести аргументированный ответ с хоть сколько-нибудь стоящей выборкой, а просто привели список из 4-х персон двое из которых весьма посредственного ума.
о тут спец по умам намалювався...
цікаво...
чекаю від генія прогноз по КРЖН
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