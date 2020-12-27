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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6053605460556056>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 02:50

  baraka написав:
  drevlyanin написав:Стоп-стоп-стоп. Кто говорил о выборке? Был задан прямой вопрос о том, что мол не покупают ничего последнее время, на который получен прямой ответ.


нy вот, вы не то что не смогли привести аргументированный ответ с хоть сколько-нибудь стоящей выборкой, а просто привели список из 4-х персон двое из которых весьма посредственного ума.

.


1)Ещё раз, приведите цитату, где говорилось о каких то выборках! Или абы ляпнуть?
2)Какая к чёрту выборка может быть при двух-трёх десятках завсегдатаев, из которых большая половина предпочтёт промолчать, и правильно сделает т.к. были уже прецеденты!
3) Я насчитал как минимум 10 человек, купивших за последний год, вон Жека например сегодня напомнил, но вы и Зрадио предпочли "не заметить".
4)Я наверное тоже рыл (этого и следовало ожидать :mrgreen: ), хорошо, приведите цитату мою или другого "рыла" о вечном дорожае.
п.с. С 2015 на ветке ничего не поменялось. Потому наверное и считают Украину недогосударством, украинцам и врагов не нужно...
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:33

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Хотите записаться в команду поддержки к zRadio?


Что это за дичь? Я думал, все форумчане равны, а не кто-то играет, кто-то в запасе, кто-то болеет. "Предводитель обвалишек зРадио" - это придумка какого-то тролля, не более. Я ни в каких командах не состою. Наоборот, говорю о цикличности рынка

  drevlyanin написав:Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично.


Покупка на хаях - это, скажу вам по-секрету, не к заработкам :mrgreen: Иногда стратегия наблюдения на рынке более выигрышная, чем активная торговля

PS: baraka, постараюсь, спасибо

зРадіо, Ви не купляєте і не продаєте на Кржн (ні на хаях, ні на низах: можливо тому що ваш оборотний капітал не дозволяє цього робити) .
А що ж Ви робите?
Намагаєтесь внести хаос і паніку в ряди флетлордів?
Прислів'я про пана і собак, що гавкають - знаєте?
Чи лаври обвалішки Захара_ - не дають спати? Хочеться слави ???
П.С. Ще: чомусь у Вас постійно проскакує московитський сленг. Ви точно з України? У мене велика впевненість, що ні
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Долярчик - ЛРЖН, Флай - ОКРЖН, Хьюм - вот прямо недавно отвечал, что не покупает (могу найти, если нужно). Единственный из названных, кого мог пропустить - это Прохожий. Уж очень много кичится, поэтому всегда делю его слова на 6

Я і КРЖН і оКРЖН.
Тільки домагають від мене із ідеальними документами будову за $300 м2 іначє нізачот і сліфф зощітан.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:14

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Хотите записаться в команду поддержки к zRadio?


Что это за дичь? Я думал, все форумчане равны, а не кто-то играет, кто-то в запасе, кто-то болеет. "Предводитель обвалишек зРадио" - это придумка какого-то тролля, не более. Я ни в каких командах не состою. Наоборот, говорю о цикличности рынка

  drevlyanin написав:Так он ведь вещает, что недвига на ближайшие годы-фсё, а вы вроде пытаетесь на ней заработать. Как то не логично.


Покупка на хаях - это, скажу вам по-секрету, не к заработкам :mrgreen: Иногда стратегия наблюдения на рынке более выигрышная, чем активная торговля

PS: baraka, постараюсь, спасибо

Тут не відомо що тепере хаї, так як за один рік стільки бабла вкинуто в систему, що прийдеться тримати біля нульові ставки по трежерам дуже довго.

Крім того, є інвестори, які підбирають активи при будь якому стані ринку постійно. Тобто не спекулі, які займаються перепродажою (flipping) нерухомості, а економічні агенти які вірять що в горизонті 10..20 років з нерухомістю в певних локаціях буде О.К.

Інші можуть займатися девирсифікацію активів.

Ще дехто може шукати в тільки в певних локаціях (напр.КРЖН чи оКРЖН біля ШРТ), і певний сегмент (напр. кавалірки до 15куе).

Також по неньці бродить привид пільгової/дешевої іпотеки.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:нy вот, вы не то что не смогли привести аргументированный ответ с хоть сколько-нибудь стоящей выборкой, а просто привели список из 4-х персон двое из которых весьма посредственного ума.

о тут спец по умам намалювався...
цікаво...
якщо вважаєш себе за розумного, то намалюй прогноз КРЖН на рік, два, 5 і 10.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дивні люди зРадіо і ко.
Гілка начебто для висловлення і обміном думками.

Я перестав писати про купівлю після того як місяці 2 шпиняли і не вірили, що купив у мордорі перший поверх.

Отримав звання прокурора, корупціонера, загонялу в бітон, працівника ОП, кидали, і т.д.

Написав що продав варшавський - понапоидумували теорій що пісец і всі в негативному ключі.

Реально витратив свій час, сходив в ОП, отримав необхідну для себе інформацію, поділився думками про це - і відразу потік бруду.

То скажіть зрадісти, накуя Вам тут щось писати і отримувати в карму негатив?

Краще постібатися. І так робить більшість адекватних форумчан:-)
Зи. Виклав рейдери трініті - і знову не так.

Виклав рендер бізнес центру ковальської - загоняла в бітон.
Зм. Чому Вам не подобається і не має радості від того як оновлюється місто Я не розумію.
Зи. Ну не має у мене грошей на трьоху в ТТ - але ж ТТ від цього гірше не стає:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:40

  Frant написав:..
З інженера можна зробити селянина чи сантехніка, але навпаки - ні!..

ну, какбэ вся история СССР подсказывает, что можно и наоборот, и прав товарищ Ленин, говоря, что наступает момент, когда количество переходит в качество ))
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:40

  Первый написав:Виклав рендер бізнес центру ковальської - загоняла в бітон.

точно
  Первый написав:Зи. Ну не має у мене грошей на трьоху в ТТ - але ж ТТ від цього гірше не стає:-)

ніщеброд
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:45

  Vlad442 написав:.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.

никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база.
Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:50

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.

никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база.
Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года

ЗП підняти не пробували? До рівня укро-програмістів, типу нашого цокольного селянина?
Зразу черга бажаючих буде стояти, вчитись на оператора станка ЧПУ.
  sequence написав:
  Frant написав:..
З інженера можна зробити селянина чи сантехніка, але навпаки - ні!..

ну, какбэ вся история СССР подсказывает, что можно и наоборот, и прав товарищ Ленин, говоря, что наступает момент, когда количество переходит в качество ))

Історія СРСР вчит, що концтаборами, револьвером, трудоднями і лісоповалом- не можна побудувати міцну і стабільну державу.
Як тільки прибрали револьвер і дали паспорти селянам - вони розвалили СРСР. Зараз селяни сидять - хто в оренді, хто по напівпідвалам і горищам київських окраїн, типа "програмують".
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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