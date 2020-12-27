Додано: Вів 29 гру, 2020 09:29

Дивні люди зРадіо і ко.

Гілка начебто для висловлення і обміном думками.



Я перестав писати про купівлю після того як місяці 2 шпиняли і не вірили, що купив у мордорі перший поверх.



Отримав звання прокурора, корупціонера, загонялу в бітон, працівника ОП, кидали, і т.д.



Написав що продав варшавський - понапоидумували теорій що пісец і всі в негативному ключі.



Реально витратив свій час, сходив в ОП, отримав необхідну для себе інформацію, поділився думками про це - і відразу потік бруду.



То скажіть зрадісти, накуя Вам тут щось писати і отримувати в карму негатив?



Краще постібатися. І так робить більшість адекватних форумчан:-)

Зи. Виклав рейдери трініті - і знову не так.



Виклав рендер бізнес центру ковальської - загоняла в бітон.

Зм. Чому Вам не подобається і не має радості від того як оновлюється місто Я не розумію.

Зи. Ну не має у мене грошей на трьоху в ТТ - але ж ТТ від цього гірше не стає:-)

Всім процвітання!