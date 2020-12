Додано: Вів 29 гру, 2020 10:10

flyman написав: Крім того, є інвестори, які підбирають активи при будь якому стані ринку постійно. Тобто не спекулі, які займаються перепродажою (flipping) нерухомості, а економічні агенти які вірять що в горизонті 10..20 років з нерухомістю в певних локаціях буде О.К.

...

Ще дехто може шукати в тільки в певних локаціях (...), і певний сегмент (...).

это я, например

и да - как раз сейчас закрываю очень сложную юридически сделку, начатую еще в октябре - коммерция в центре, свежая вторичка с арендаторами-сетевиками

прошу персонального извинения у зрады и бараки, шо не "похвастался" вовремя - виноват, исправлюсь это я, напримери да - как раз сейчас закрываю очень сложную юридически сделку, начатую еще в октябре - коммерция в центре, свежая вторичка с арендаторами-сетевикамипрошу персонального извинения у зрады и бараки, шо не "похвастался" вовремя - виноват, исправлюсь

