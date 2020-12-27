Додано: Вів 29 гру, 2020 09:50

Господа бывалые, вопрос, как лучше поступить:

Имеется однуха под Киевом для жизни и 40к$ (распределено по гривнедепо, баксодепо, ОВГЗ грн, ОВГЗ usd, немного крипты и немного золота)

Собственно вопрос: возможно ли за это добро купить какого нить 2-комнатного хруща (квартирку под Киевом продавать не планирую) в Киеве для сдачи (возможно в будущем жизни когда деточки будут). Если да, стоит ли уходить из всех текущих методов и входить в этот КРЖН? Плюсы минусы...

Сумма 40к$ не статична и ежемесячно подпитывается на 1000-1500$. Возможно подкопить на чет получше? Новостройки не рассматриваю, только вторичка

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