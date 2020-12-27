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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:50
Господа бывалые, вопрос, как лучше поступить:
Имеется однуха под Киевом для жизни и 40к$ (распределено по гривнедепо, баксодепо, ОВГЗ грн, ОВГЗ usd, немного крипты и немного золота)
Собственно вопрос: возможно ли за это добро купить какого нить 2-комнатного хруща (квартирку под Киевом продавать не планирую) в Киеве для сдачи (возможно в будущем жизни когда деточки будут). Если да, стоит ли уходить из всех текущих методов и входить в этот КРЖН? Плюсы минусы...
Сумма 40к$ не статична и ежемесячно подпитывается на 1000-1500$. Возможно подкопить на чет получше? Новостройки не рассматриваю, только вторичка
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alex2013a90
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:54
alex2013a90 написав:
40к$ (распределено по гривнедепо, баксодепо, ОВГЗ грн, ОВГЗ usd, немного крипты и немного золота)
Собственно вопрос: возможно ли за это добро купить какого нить 2-комнатного хруща (квартирку под Киевом продавать не планирую) в Киеве для сдачи
Неліквід біля метро - можна.
Панель, перший чи останній поверх.
Або ж готуйтесь вкласти ще мінімум 5 000 - 6 000 дол в ремонт.
_________
Вау))) зРадіста заблокували))) Коли вийде - прошу його відповісти - що ж він тут робить, якщо не купляє і не продає житло на КРЖН. Він нагадує мені знайомого професора математики, який ходить в туфлях з "екошкіри"з святошинського ринка, і носить годинник QQ. Він дійсно розумний, але не багатий - не на те його розум заточений.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 29 гру, 2020 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:57
Frant написав:
..
ЗП підняти не пробували? До рівня укро-програмістів, типу нашого цокольного селянина?
Зразу черга бажаючих буде стояти, вчитись на оператора станка ЧПУ.
..
Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать?
ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:58
alex2013a90 написав:
..
Сумма 40к$ не статична и ежемесячно подпитывается на 1000-1500$. Возможно подкопить на чет получше? Новостройки не рассматриваю, только вторичка
На этом этапе проконсультируйтесь с Serg-ik, он внимательно мониторит рынок в этой ценовой
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:59
sequence написав:
Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать?
ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много
ну нах.
Серед програмістів 50% - сільська чи люмпенська публіка, яка пішла в ІТ лише тому, що там платять добрі гроші. І шпеціалісти відповідні, говнокодять потихеньку)))
Про ЗП 1500-2000 євро - мови немає.
В Києві медіанна ЗП 500 дол/міс на руки, не більше. В Україні - медіана не більше 350 дол/міс.
Платіть 800-1200 дол - і у вас черга бажаючих стоятиме.
Відберете, кого треба.
P.S. Якість підготовки нинішніх спеціалістів у ВУЗах - на порядок гірша, ніж в СРСРівські часи. Якісь недоуки з поганою пам,яттю і відсутністю логічного мислення.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:03
Frant написав:
..
Про 1500-2000 євро мови немає.
Платіть 800-1200 дол - і у вас черга бажаючих стоятиме.
Відберете, кого треба.
..
мы так и делаем - очереди нет. Может, потому, что приходится посменно в ночную/выходные работать, я хз, это HR лучше знают
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:10
flyman написав:
Крім того, є інвестори, які підбирають активи при будь якому стані ринку постійно. Тобто не спекулі, які займаються перепродажою (flipping) нерухомості, а економічні агенти які вірять що в горизонті 10..20 років з нерухомістю в певних локаціях буде О.К.
...
Ще дехто може шукати в тільки в певних локаціях (...), і певний сегмент (...).
.
это я, например
и да - как раз сейчас закрываю очень сложную юридически сделку, начатую еще в октябре - коммерция в центре, свежая вторичка с арендаторами-сетевиками
прошу персонального извинения у зрады и бараки, шо не "похвастался" вовремя - виноват, исправлюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:33
alex2013a90 написав:
Господа бывалые, вопрос, как лучше поступить:
Имеется однуха под Киевом для жизни и 40к$ (распределено по гривнедепо, баксодепо, ОВГЗ грн, ОВГЗ usd, немного крипты и немного золота)
Собственно вопрос: возможно ли за это добро купить какого нить 2-комнатного хруща (квартирку под Киевом продавать не планирую) в Киеве для сдачи (возможно в будущем жизни когда деточки будут). Если да, стоит ли уходить из всех текущих методов и входить в этот КРЖН? Плюсы минусы...
Сумма 40к$ не статична и ежемесячно подпитывается на 1000-1500$. Возможно подкопить на чет получше? Новостройки не рассматриваю, только вторичка
Мое личное мнение в данной ситуации, которое может быть как правильным, так и нет - сидите в этих инструментах до лета. Не думаю, что до этого времени произойдет какая-либо финансовая катастрофа.
Летом не то, что сильно упадут цены, но могут просесть из-за того, что накопятся негативные явления в экономике и бизнесе, уменьшатся деньги заробитчан, поддержавшие рынок в 20-ом. Плюс сезонность - летом всегда ниже спрос, а предложение менее эластично.
Когда меньше конкурентов, легче найти хороший вариант среди шлака, который продаваны продают годами. СтОящее уходит за несколько часов. Нужно быть "в кедах" и деньгами на задаток в кармане. Летом у вас хоть будет шанс успеть доехать из пригорода вовремя. Осенью нет.
Начинайте мониторить рынок сейчас на уровне прозвонов, выписывайте замечайте что по чем уходит. Иногда можно съездить посмотреть. Сразу задавайте вопросы о документах. С
конца июня начинайте активно смотреть, покупать нужно не позже конца августа или начала сентября. Ремонт нужно успеть сделать до конца осени и сдать, зафиксировав цену на год. Осень это сезон на рынке аренды. Ожидаемая рентабельность будет 6-7%.
Есть вероятность что курс просядет и цены вырастут - тогда не повезло.
Может локальное дно будет сейчас в конце января и в феврале из-за конца сезона и локдауна.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:40
sequence написав: Vlad442 написав:
.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.
никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база.
Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года
Я про это говорил. Деградация системы образования. Нет массового
спроса со стороны промышленности, нет предложения и нет базы для производства этих специалистов.
sequence написав:
Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать?
ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.
Поставьте ценз - красный диплом технического вуза (не обязательно киевского). Можно брать даже выпускников. Красный диплом за сало не покупают - нет смысла. Особо ушлые тоже их не получают - зачем напрягаться, если нет смысла. На выходе получается человек с нужными мозгами, но на своей волне, без излишних претензий по зарплате.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:42
sequence написав: Frant написав:
..
ЗП підняти не пробували? До рівня укро-програмістів, типу нашого цокольного селянина?
Зразу черга бажаючих буде стояти, вчитись на оператора станка ЧПУ.
..
Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать?
ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.
гагага,
работать в нашєй компаніі єто большая чєсць (с)
це ви думаєте що багато,
за такі гроші можна клепати формочки для веба/мобайла та не паритися за дорогий ЧПУ і маленьку нішу
Аналогія із КРЖН.
Хтось вважає що на його прєлєсьць буде черга бажаючих,
а після розміщення оголошення на олх нуль дзвінків і розчарування.
А інший думає, що відшмагає продавана пачкою палаючих авізо і поводить перед носом кирпічом з франклінами і буде уступка на 40% по ціні.
https://fi202x.blogspot.com/
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