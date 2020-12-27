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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6055605660576058>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.

Сколько такой специалист получает в Польше? Если 2-2,5 тыс евро, то объявленная сумма для Украины хорошая. Если 5 тыс евро, то зачем ему продавать свою квалификацию за 2?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:07

  flyman написав:..
за такі гроші можна клепати формочки для веба/мобайла та не паритися за дорогий ЧПУ і маленьку нішу
..

собеседники выше писали, что криворуких клепальщиков формочек овердофига, кому-то нужно работать в реальном секторе.
если все перейдут в криворукие кодеры, то жрать будет нечего. Кому-то нужно убирать, кому-то охранять, кому-то - производить физический продукт. Последнее довольно автоматизировано, но требует огромного количества обслуживающего персонала - начиная с механика, заканчивая маркетологом. Не получается просто убрать человека - поставить робота. Просто физического труда стало намного меньше
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:10

  Vlad442 написав:..
Сколько такой специалист получает в Польше? Если 2-2,5 тыс евро, то объявленная сумма для Украины хорошая. Если 5 тыс евро, то зачем ему продавать свою квалификацию за 2?

Есть какая-то тонкая (или толстая) грань, что не дает людям массово мигрировать за границу. Если совсем упростить, то если базовые потребности покрыты (в Киеве я это оцениваю в 20К + продукты с родного колхоза), то особо никто не рыпается.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:11

  Frant написав:
  sequence написав:Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать?
ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много

ну нах.
Серед програмістів 50% - сільська чи люмпенська публіка, яка пішла в ІТ лише тому, що там платять добрі гроші. І шпеціалісти відповідні, говнокодять потихеньку)))

Про ЗП 1500-2000 євро - мови немає.
В Києві медіанна ЗП 500 дол/міс на руки, не більше. В Україні - медіана не більше 350 дол/міс.
Платіть 800-1200 дол - і у вас черга бажаючих стоятиме.
Відберете, кого треба.

P.S. Якість підготовки нинішніх спеціалістів у ВУЗах - на порядок гірша, ніж в СРСРівські часи. Якісь недоуки з поганою пам,яттю і відсутністю логічного мислення.

ойті
https://dou.ua/lenta/articles/my-salary-4/?from=hover-news-widget

В QA есть возможность достойно зарабатывать. Это не значит, что каждый будет получать $5000+. Я провел небольшой анализ данных зарплатного опроса DOU и среди прочего подсчитал, что лишь 1,3% всех QA имеют такую зарплату. Среди разработчиков этот показатель составляет 5%. Средняя же зарплата QA с 5+ годами опыта — около $2500.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:16

  flyman написав:ойті

Було розъяснено апологетам ІТ, що вони ні кількістю, ні рівнем ЗП - ніяк не впливають на КРЖН. Ніяк - тобто їх не більше 3-5% від покупців КРЖН. І ЗП в них не такі, щоб пачками щось скупляти.

Є в мене знайомий селянин, який купив напівпідвал в Бородянці чи Ірпіні. Натягав туди меблів з найближчого смітника. Сидить на хлібі з кефіром і щиро вважає, що він - високооплачуваний ІТшник.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:20

  flyman написав:
  sequence написав:
  Frant написав:..
ЗП підняти не пробували? До рівня укро-програмістів, типу нашого цокольного селянина?
Зразу черга бажаючих буде стояти, вчитись на оператора станка ЧПУ.
..

Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать?
ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.

гагага,
работать в нашєй компаніі єто большая чєсць (с)

А ось і відповідь нашого пересічного. Він не бажає за 800-1000 дол/міс вчитись робити на станках ЧПУ і нести відповідальність.
Йому легше говнокодити фактично за ті ж (або трохи меньші) гроші.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:22

  Frant написав:А ось і відповідь нашого пересічного. Він не бажає за 800-1000 дол/міс вчитись робити на станках ЧПУ

так і є станки з ЧПК давно пройдений етап
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:24

  kingkongovets написав:
  flyman написав:Крім того, є інвестори, які підбирають активи при будь якому стані ринку постійно. Тобто не спекулі, які займаються перепродажою (flipping) нерухомості, а економічні агенти які вірять що в горизонті 10..20 років з нерухомістю в певних локаціях буде О.К.
...
Ще дехто може шукати в тільки в певних локаціях (...), і певний сегмент (...).
.


это я, например
и да - как раз сейчас закрываю очень сложную юридически сделку, начатую еще в октябре - коммерция в центре, свежая вторичка с арендаторами-сетевиками
прошу персонального извинения у зрады и бараки, шо не "похвастался" вовремя - виноват, исправлюсь :mrgreen:


Круто, насколько % удалось прогнуть продаванов по цене? Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило.
Сейчас хороших предложений по таким обьектам очень мало, а цены лупят космос, как буд-то готовы продавать 10 лет.
И сколько будет окупаемость по текущим ставкам?

И кстати, заметьте, господа, конг не пошел в ОП покупать воздух, а побежал на вторичку, которая уже генерит кешфлоу, так как умеет считать мани :) первичка - для спекулей, вторичка - для аренды
Востаннє редагувалось Sidus в Вів 29 гру, 2020 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:36

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Сколько такой специалист получает в Польше? Если 2-2,5 тыс евро, то объявленная сумма для Украины хорошая. Если 5 тыс евро, то зачем ему продавать свою квалификацию за 2?

Есть какая-то тонкая (или толстая) грань, что не дает людям массово мигрировать за границу. Если совсем упростить, то если базовые потребности покрыты (в Киеве я это оцениваю в 20К + продукты с родного колхоза), то особо никто не рыпается.

Понятно. А продукцию вы продаете дешевле, чем в Польше?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:45

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.

никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база.
Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года

- После ВУЗа за станок, только после дополнительного обучения.
- Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Такова новая реальность. Она уже незаметно наступила.
Пузырь украинской системы ВО лопнул.
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