Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. за такі гроші можна клепати формочки для веба/мобайла та не паритися за дорогий ЧПУ і маленьку нішу ..
собеседники выше писали, что криворуких клепальщиков формочек овердофига, кому-то нужно работать в реальном секторе. если все перейдут в криворукие кодеры, то жрать будет нечего. Кому-то нужно убирать, кому-то охранять, кому-то - производить физический продукт. Последнее довольно автоматизировано, но требует огромного количества обслуживающего персонала - начиная с механика, заканчивая маркетологом. Не получается просто убрать человека - поставить робота. Просто физического труда стало намного меньше
Vlad442 написав:.. Сколько такой специалист получает в Польше? Если 2-2,5 тыс евро, то объявленная сумма для Украины хорошая. Если 5 тыс евро, то зачем ему продавать свою квалификацию за 2?
Есть какая-то тонкая (или толстая) грань, что не дает людям массово мигрировать за границу. Если совсем упростить, то если базовые потребности покрыты (в Киеве я это оцениваю в 20К + продукты с родного колхоза), то особо никто не рыпается.
sequence написав:Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать? ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много
ну нах. Серед програмістів 50% - сільська чи люмпенська публіка, яка пішла в ІТ лише тому, що там платять добрі гроші. І шпеціалісти відповідні, говнокодять потихеньку)))
Про ЗП 1500-2000 євро - мови немає. В Києві медіанна ЗП 500 дол/міс на руки, не більше. В Україні - медіана не більше 350 дол/міс. Платіть 800-1200 дол - і у вас черга бажаючих стоятиме. Відберете, кого треба.
P.S. Якість підготовки нинішніх спеціалістів у ВУЗах - на порядок гірша, ніж в СРСРівські часи. Якісь недоуки з поганою пам,яттю і відсутністю логічного мислення.
В QA есть возможность достойно зарабатывать. Это не значит, что каждый будет получать $5000+. Я провел небольшой анализ данных зарплатного опроса DOU и среди прочего подсчитал, что лишь 1,3% всех QA имеют такую зарплату. Среди разработчиков этот показатель составляет 5%. Средняя же зарплата QA с 5+ годами опыта — около $2500.
Frant написав:.. ЗП підняти не пробували? До рівня укро-програмістів, типу нашого цокольного селянина? Зразу черга бажаючих буде стояти, вчитись на оператора станка ЧПУ. ..
Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать? ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.
гагага, работать в нашєй компаніі єто большая чєсць (с)
А ось і відповідь нашого пересічного. Він не бажає за 800-1000 дол/міс вчитись робити на станках ЧПУ і нести відповідальність. Йому легше говнокодити фактично за ті ж (або трохи меньші) гроші.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:Крім того, є інвестори, які підбирають активи при будь якому стані ринку постійно. Тобто не спекулі, які займаються перепродажою (flipping) нерухомості, а економічні агенти які вірять що в горизонті 10..20 років з нерухомістю в певних локаціях буде О.К. ... Ще дехто може шукати в тільки в певних локаціях (...), і певний сегмент (...). .
это я, например и да - как раз сейчас закрываю очень сложную юридически сделку, начатую еще в октябре - коммерция в центре, свежая вторичка с арендаторами-сетевиками прошу персонального извинения у зрады и бараки, шо не "похвастался" вовремя - виноват, исправлюсь
Круто, насколько % удалось прогнуть продаванов по цене? Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило. Сейчас хороших предложений по таким обьектам очень мало, а цены лупят космос, как буд-то готовы продавать 10 лет. И сколько будет окупаемость по текущим ставкам?
И кстати, заметьте, господа, конг не пошел в ОП покупать воздух, а побежал на вторичку, которая уже генерит кешфлоу, так как умеет считать мани первичка - для спекулей, вторичка - для аренды
Востаннє редагувалось Sidus в Вів 29 гру, 2020 11:40, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442 написав:.. Сколько такой специалист получает в Польше? Если 2-2,5 тыс евро, то объявленная сумма для Украины хорошая. Если 5 тыс евро, то зачем ему продавать свою квалификацию за 2?
Есть какая-то тонкая (или толстая) грань, что не дает людям массово мигрировать за границу. Если совсем упростить, то если базовые потребности покрыты (в Киеве я это оцениваю в 20К + продукты с родного колхоза), то особо никто не рыпается.
Понятно. А продукцию вы продаете дешевле, чем в Польше?
Vlad442 написав:.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.
никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база. Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года
- После ВУЗа за станок, только после дополнительного обучения. - Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е. Такова новая реальность. Она уже незаметно наступила. Пузырь украинской системы ВО лопнул.