Sidus написав: насколько % удалось прогнуть продаванов по цене? Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило.

Сейчас хороших предложений по таким обьектам очень мало, а цены лупят космос, как буд-то готовы продавать 10 лет.

И сколько будет окупаемость по текущим ставкам?

нинасколько, хотя это и была классическая срочная продажа, желающие купить по этой цене были и без меня, просто мне удалось выполнить достаточно жесткие и специфические условия оплаты и оформления сделки, а моему юристу - разрулить на взаимовыгодных условиях ситуацию с арендаторами

планируемую рентабельность оглашать не буду, могу лишь сказать шо оно того стоило, включая срочно прерванный ради этого отдых)



