UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:52
UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:57
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так інше Я ніколи і не стверджував:-)
Головне суть - від наявності чи відсутності грошей у конкретного індивідуума проект не стає кращим чи гіршим.
Всім процвітання!
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:11
нинасколько, хотя это и была классическая срочная продажа, желающие купить по этой цене были и без меня, просто мне удалось выполнить достаточно жесткие и специфические условия оплаты и оформления сделки, а моему юристу - разрулить на взаимовыгодных условиях ситуацию с арендаторами
планируемую рентабельность оглашать не буду, могу лишь сказать шо оно того стоило, включая срочно прерванный ради этого отдых)
но это все лирика и беллетристика, смысл моего поста был в том, шо рынок недвиги живет всегда, несмотря на пики и падения и открывание/закрывание окон возможностей, на которые так любят камлать местные эксперты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:16
Тогда поздравляю с удачной инвестицией!
Вы и на одтыхе olx просматриваете получается?
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:17
Знову байкарі плетуть про "афігенні" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні.
Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:18
Так зарабатывают те, кто не имеет наркотической и алкогольной зависимости. Ну и работают не так как было в колхозе. Такие в селах на вес золота.
Современная сельхозтехника ну очень дорогая.
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:18
это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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