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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:45
sequence написав: Vlad442 написав:
.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.
никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база.
Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года
- После ВУЗа за станок, только после дополнительного обучения.
- Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Такова новая реальность. Она уже незаметно наступила.
Пузырь украинской системы ВО лопнул.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:52
UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?
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барабашов
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:57
Vlad442 написав:
..
Понятно. А продукцию вы продаете дешевле, чем в Польше?
нет. У нас нет возможности дешево кредитоваться - основное развитие идет за счет собственных средств
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:01
flyman написав: Первый написав:
Виклав рендер бізнес центру ковальської - загоняла в бітон.
точно
Первый написав:
Зи. Ну не має у мене грошей на трьоху в ТТ - але ж ТТ від цього гірше не стає:-)
ніщеброд
Так інше Я ніколи і не стверджував:-)
Головне суть - від наявності чи відсутності грошей у конкретного індивідуума проект не стає кращим чи гіршим.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:11
Sidus написав:
насколько % удалось прогнуть продаванов по цене? Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило.
Сейчас хороших предложений по таким обьектам очень мало, а цены лупят космос, как буд-то готовы продавать 10 лет.
И сколько будет окупаемость по текущим ставкам?
нинасколько, хотя это и была классическая срочная продажа, желающие купить по этой цене были и без меня, просто мне удалось выполнить достаточно жесткие и специфические условия оплаты и оформления сделки, а моему юристу - разрулить на взаимовыгодных условиях ситуацию с арендаторами
планируемую рентабельность оглашать не буду, могу лишь сказать шо оно того стоило, включая срочно прерванный ради этого отдых)
но это все лирика и беллетристика, смысл моего поста был в том, шо рынок недвиги живет всегда, несмотря на пики и падения и открывание/закрывание окон возможностей, на которые так любят камлать местные эксперты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:16
kingkongovets написав: Sidus написав:
насколько % удалось прогнуть продаванов по цене? Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило.
Сейчас хороших предложений по таким обьектам очень мало, а цены лупят космос, как буд-то готовы продавать 10 лет.
И сколько будет окупаемость по текущим ставкам?
нинасколько, хотя это и была классическая срочная продажа, желающие купить по этой цене были и без меня, просто мне удалось выполнить достаточно жесткие и специфические условия оплаты и оформления сделки, а моему юристу - разрулить на взаимовыгодных условиях ситуацию с арендаторами
планируемую рентабельность оглашать не буду, могу лишь сказать шо оно того стоило, включая срочно прерванный ради этого отдых)
Тогда поздравляю с удачной инвестицией!
Вы и на одтыхе olx просматриваете получается?
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Sidus
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:17
UA написав:
Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Такова новая реальность. Она уже незаметно наступила.
Пузырь украинской системы ВО лопнул.
барабашов написав:UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?
Знову байкарі плетуть про "афігенні
" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні.
Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 29 гру, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:18
барабашов написав:UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?
Так зарабатывают те, кто не имеет наркотической и алкогольной зависимости. Ну и работают не так как было в колхозе. Такие в селах на вес золота.
Современная сельхозтехника ну очень дорогая.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:18
Sidus написав:
Вы и на одтыхе olx просматриваете получается?
это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:37
UA написав: барабашов написав:UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?
Так зарабатывают те, кто не имеет наркотической и алкогольной зависимости. Ну и работают не так как было в колхозе. Такие в селах на вес золота.
Современная сельхозтехника ну очень дорогая.
ну наф)))
Відсутність алкогольної чи наркотичної залежності зовсім не означає, що людина в селі здатна щомісячно протягом всього року заробляти 2500-3000 дол/міс. Навіть 1000 дол.
Ці байки про афігенні ЗП пересічного селянина, якому "довірили честь" працювати за кермом "Джона Діра" - мене смішать до колік в животі))) тут не та аудиторія, щоб вірити в ці балачки.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 29 гру, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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