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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60536054605560566057>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:45

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.

никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база.
Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года

- После ВУЗа за станок, только после дополнительного обучения.
- Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Такова новая реальность. Она уже незаметно наступила.
Пузырь украинской системы ВО лопнул.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:52

UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:57

  Vlad442 написав:..
Понятно. А продукцию вы продаете дешевле, чем в Польше?

нет. У нас нет возможности дешево кредитоваться - основное развитие идет за счет собственных средств
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:Виклав рендер бізнес центру ковальської - загоняла в бітон.

точно
  Первый написав:Зи. Ну не має у мене грошей на трьоху в ТТ - але ж ТТ від цього гірше не стає:-)

ніщеброд
Так інше Я ніколи і не стверджував:-)

Головне суть - від наявності чи відсутності грошей у конкретного індивідуума проект не стає кращим чи гіршим.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:11

  Sidus написав:насколько % удалось прогнуть продаванов по цене? Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило.
Сейчас хороших предложений по таким обьектам очень мало, а цены лупят космос, как буд-то готовы продавать 10 лет.
И сколько будет окупаемость по текущим ставкам?


нинасколько, хотя это и была классическая срочная продажа, желающие купить по этой цене были и без меня, просто мне удалось выполнить достаточно жесткие и специфические условия оплаты и оформления сделки, а моему юристу - разрулить на взаимовыгодных условиях ситуацию с арендаторами
планируемую рентабельность оглашать не буду, могу лишь сказать шо оно того стоило, включая срочно прерванный ради этого отдых)

но это все лирика и беллетристика, смысл моего поста был в том, шо рынок недвиги живет всегда, несмотря на пики и падения и открывание/закрывание окон возможностей, на которые так любят камлать местные эксперты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:16

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:насколько % удалось прогнуть продаванов по цене? Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило.
Сейчас хороших предложений по таким обьектам очень мало, а цены лупят космос, как буд-то готовы продавать 10 лет.
И сколько будет окупаемость по текущим ставкам?


нинасколько, хотя это и была классическая срочная продажа, желающие купить по этой цене были и без меня, просто мне удалось выполнить достаточно жесткие и специфические условия оплаты и оформления сделки, а моему юристу - разрулить на взаимовыгодных условиях ситуацию с арендаторами
планируемую рентабельность оглашать не буду, могу лишь сказать шо оно того стоило, включая срочно прерванный ради этого отдых)


Тогда поздравляю с удачной инвестицией!
Вы и на одтыхе olx просматриваете получается? :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:17

  UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Такова новая реальность. Она уже незаметно наступила.
Пузырь украинской системы ВО лопнул.


  барабашов написав:UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?

Знову байкарі плетуть про "афігенні" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні.
Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:18

  барабашов написав:UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?

Так зарабатывают те, кто не имеет наркотической и алкогольной зависимости. Ну и работают не так как было в колхозе. Такие в селах на вес золота.
Современная сельхозтехника ну очень дорогая.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:18

  Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается? :)


это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:37

  UA написав:
  барабашов написав:UA
Зарплата тракториста на Джон Дире где? В МХП или у Вадатурского? Или сперва надо свой Дир в лизинг взять шоб трёху домой приносить?
И как бы 2,5-3 - это в год 30-36 или пиковая в сезон? На руки или до налогов?

Так зарабатывают те, кто не имеет наркотической и алкогольной зависимости. Ну и работают не так как было в колхозе. Такие в селах на вес золота.
Современная сельхозтехника ну очень дорогая.

ну наф)))
Відсутність алкогольної чи наркотичної залежності зовсім не означає, що людина в селі здатна щомісячно протягом всього року заробляти 2500-3000 дол/міс. Навіть 1000 дол. :mrgreen:

Ці байки про афігенні ЗП пересічного селянина, якому "довірили честь" працювати за кермом "Джона Діра" - мене смішать до колік в животі))) тут не та аудиторія, щоб вірити в ці балачки.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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