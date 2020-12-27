Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается?
это стеб шоли? или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?) да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера) вы большой оптимист я смотрю, если думаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.
Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается?
это стеб шоли? или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?) да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера) вы большой оптимист я смотрю, если думаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.
Це ж ККЦ. Він заливає або щось недомовляє))) "Пішу с дєнікінского фронта, на сапогє убітого друга. Маша, срочно вишлі червонєц - єсть возможность дешево купить квартиру в цєнтрє століци. І на пузирь с закуской єще астанєтся".
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Знову байкарі плетуть про "афігенні" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні. Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.
Современный трактор с полным обвесом выходящий на посевную стоит под 600 000 долларов. Поставьте себя на место работодателя. Просто крупные фермерские хозяйства с техникой попроще, платят 50 000 грн в сезон и 20 000 в не сезон. Но все, и крупные агрохолдинги и хозяйства помельче жалуются на дефицит квалифицированных кадров. Вы просто с типичной публикой из сел не сталкивались Там выбирать просто не из кого. Все более - менее обучаемые и работоспособные давно или в Киеве или ещё подальше.
alex2013a90 написав:Господа бывалые, вопрос, как лучше поступить: Имеется однуха под Киевом для жизни и 40к$ (распределено по гривнедепо, баксодепо, ОВГЗ грн, ОВГЗ usd, немного крипты и немного золота) Собственно вопрос: возможно ли за это добро купить какого нить 2-комнатного хруща (квартирку под Киевом продавать не планирую) в Киеве для сдачи (возможно в будущем жизни когда деточки будут). Если да, стоит ли уходить из всех текущих методов и входить в этот КРЖН? Плюсы минусы... Сумма 40к$ не статична и ежемесячно подпитывается на 1000-1500$. Возможно подкопить на чет получше? Новостройки не рассматриваю, только вторичка
Я б в хрущи не лез. Возможно докредитоваться и взять что-то свежее ? Ну или подкпить. Но тут возможны разные варианты. Нужно держать руку на пульсе что бы не упустить момент.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Frant написав:Знову байкарі плетуть про "афігенні" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні. Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.
Современный трактор с полным обвесом выходящий на посевную стоит под 600 000 долларов. Поставьте себя на место работодателя. Просто крупные фермерские хозяйства с техникой попроще, платят 50 000 грн в сезон и 20 000 в не сезон. Но все, и крупные агрохолдинги и хозяйства помельче жалуются на дефицит квалифицированных кадров. Вы просто с типичной публикой из сел не сталкивались Там выбирать просто не из кого. Все более - менее обучаемые и работоспособные давно или в Киеве или ещё подальше.
Останній абзац - правда. Селяни на заробках в Києві мають 500-800 дол/міс (умовно - до 1000 дол/міс), в Польщі та Прибалтиці - 700-1000 євро. Тому в байки про ЗП тракториста-комбайнера 2500-3000 дол/міс - розкажіть комусь іншому.
А скільки повинен заробляти, наприклад, кваліфікований хроматографіст на фармпідприємстві? А хімік, який синтезує новий препарат? А будівельник, який вміє працювати на крані висотою в 30 поверхів??? А математик, який обчислює оптимальну логістику і економить щомісячно фірми десятки тисяч доларів? А фізик, який розробляє новий двигун для надзвукової ракети, яка летить до мішені по складній траєкторії?
В Києві - стеля зарплати для найманого працівника 500-1000 дол/міс. Більше - мають хіба що ДОРи, ЖОРи і ЛОРи (діти, жінки і любовніци отвєтствєнних работніків)
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vlad442 написав:.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.
никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база. Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года
Я про это говорил. Деградация системы образования. Нет массового спроса со стороны промышленности, нет предложения и нет базы для производства этих специалистов.
sequence написав:Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать? ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.
Поставьте ценз - красный диплом технического вуза (не обязательно киевского). Можно брать даже выпускников. Красный диплом за сало не покупают - нет смысла. Особо ушлые тоже их не получают - зачем напрягаться, если нет смысла. На выходе получается человек с нужными мозгами, но на своей волне, без излишних претензий по зарплате.
Учился в Украине много и долго. Красный диплом в Украине ничего не гарантирует вообще. Может быть как адекват так и неадекват. Видел как диплом продавался за сало
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Frant написав: Це ж ККЦ. Він заливає або щось недомовляє))) "Пішу с дєнікінского фронта, на сапогє убітого друга. Маша, срочно вишлі червонєц - єсть возможность дешево купить квартиру в цєнтрє століци. І на пузирь с закуской єще астанєтся".
Да тут что-то нечисто, возможно ККЦ и владеет конторой по срочному выкупу, так как у него почти все покупается по звонку ночью и уже утром нужны деньги
Frant написав:Знову байкарі плетуть про "афігенні" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні. Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.
Современный трактор с полным обвесом выходящий на посевную стоит под 600 000 долларов. Поставьте себя на место работодателя. Просто крупные фермерские хозяйства с техникой попроще, платят 50 000 грн в сезон и 20 000 в не сезон. Но все, и крупные агрохолдинги и хозяйства помельче жалуются на дефицит квалифицированных кадров. Вы просто с типичной публикой из сел не сталкивались Там выбирать просто не из кого. Все более - менее обучаемые и работоспособные давно или в Киеве или ещё подальше.
Останній абзац - правда. Селяни на заробках в Києві мають 500-800 дол/міс (умовно - до 1000 дол/міс), в Польщі та Прибалтиці - 700-1000 євро. Тому в байки про ЗП тракториста-комбайнера 2500-3000 дол/міс - розкажіть комусь іншому.
А скільки повинен заробляти, наприклад, кваліфікований хроматографіст на фармпідприємстві? А хімік, який синтезує новий препарат? А будівельник, який вміє працювати на крані висотою в 30 поверхів??? А математик, яккий обчислює оптимальну логістику і економить щомісячно фірми десятки тисяч доларів?
В Києві - стеля зарплати для найманого працівника 500-1000 дол/міс. Більше - мають хіба що ДОРи, ЖОРи і ЛОРи (діти, жінки і любовніци отвєтствєнних работніків)