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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6054605560566057>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:38

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается? :)


это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если думаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)


Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:39

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается? :)


это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если думаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)


Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.

Це ж ККЦ.
Він заливає або щось недомовляє)))
"Пішу с дєнікінского фронта, на сапогє убітого друга. Маша, срочно вишлі червонєц - єсть возможность дешево купить квартиру в цєнтрє століци. І на пузирь с закуской єще астанєтся".
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:41

Sidus
вот вы при случае с продавцами на эти темы и порассуждайте, а я ж ккц - я просто заливаю)
с наступающим)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:43

  Frant написав:Знову байкарі плетуть про "афігенні" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні.
Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.

Современный трактор с полным обвесом выходящий на посевную стоит под 600 000 долларов.
Поставьте себя на место работодателя.
Просто крупные фермерские хозяйства с техникой попроще, платят 50 000 грн в сезон и 20 000 в не сезон.
Но все, и крупные агрохолдинги и хозяйства помельче жалуются на дефицит квалифицированных кадров.
Вы просто с типичной публикой из сел не сталкивались :mrgreen:
Там выбирать просто не из кого.
Все более - менее обучаемые и работоспособные давно или в Киеве или ещё подальше.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:44

  alex2013a90 написав:Господа бывалые, вопрос, как лучше поступить:
Имеется однуха под Киевом для жизни и 40к$ (распределено по гривнедепо, баксодепо, ОВГЗ грн, ОВГЗ usd, немного крипты и немного золота)
Собственно вопрос: возможно ли за это добро купить какого нить 2-комнатного хруща (квартирку под Киевом продавать не планирую) в Киеве для сдачи (возможно в будущем жизни когда деточки будут). Если да, стоит ли уходить из всех текущих методов и входить в этот КРЖН? Плюсы минусы...
Сумма 40к$ не статична и ежемесячно подпитывается на 1000-1500$. Возможно подкопить на чет получше? Новостройки не рассматриваю, только вторичка


Я б в хрущи не лез.
Возможно докредитоваться и взять что-то свежее ? Ну или подкпить.
Но тут возможны разные варианты. Нужно держать руку на пульсе что бы не упустить момент.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:49

  UA написав:
  Frant написав:Знову байкарі плетуть про "афігенні" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні.
Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.

Современный трактор с полным обвесом выходящий на посевную стоит под 600 000 долларов.
Поставьте себя на место работодателя.
Просто крупные фермерские хозяйства с техникой попроще, платят 50 000 грн в сезон и 20 000 в не сезон.
Но все, и крупные агрохолдинги и хозяйства помельче жалуются на дефицит квалифицированных кадров.
Вы просто с типичной публикой из сел не сталкивались :mrgreen:
Там выбирать просто не из кого.
Все более - менее обучаемые и работоспособные давно или в Киеве или ещё подальше.


Останній абзац - правда. Селяни на заробках в Києві мають 500-800 дол/міс (умовно - до 1000 дол/міс), в Польщі та Прибалтиці - 700-1000 євро.
Тому в байки про ЗП тракториста-комбайнера 2500-3000 дол/міс - розкажіть комусь іншому.


А скільки повинен заробляти, наприклад, кваліфікований хроматографіст на фармпідприємстві? А хімік, який синтезує новий препарат? А будівельник, який вміє працювати на крані висотою в 30 поверхів??? А математик, який обчислює оптимальну логістику і економить щомісячно фірми десятки тисяч доларів? А фізик, який розробляє новий двигун для надзвукової ракети, яка летить до мішені по складній траєкторії?

В Києві - стеля зарплати для найманого працівника 500-1000 дол/міс. Більше - мають хіба що ДОРи, ЖОРи і ЛОРи (діти, жінки і любовніци отвєтствєнних работніків)
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 гру, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:50

  Vlad442 написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Какой ВУЗ, кстати, готовит операторов станков с ЧПУ? Насколько я знаю этим занимаются пту и техникумы.

никакие пту этим не занимаются - устаревшая материально-техническая база.
Мы берем людей с профильных вузов/техникумов и обучаем на своей базе, со средним возрастом станков 3 года

Я про это говорил. Деградация системы образования. Нет массового спроса со стороны промышленности, нет предложения и нет базы для производства этих специалистов.
  sequence написав:Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать?
ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.

Поставьте ценз - красный диплом технического вуза (не обязательно киевского). Можно брать даже выпускников. Красный диплом за сало не покупают - нет смысла. Особо ушлые тоже их не получают - зачем напрягаться, если нет смысла. На выходе получается человек с нужными мозгами, но на своей волне, без излишних претензий по зарплате.


Учился в Украине много и долго.
Красный диплом в Украине ничего не гарантирует вообще. Может быть как адекват так и неадекват.
Видел как диплом продавался за сало :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:52

  Хомякоид написав:Красный диплом в Украине ничего не гарантирует вообще

+1))
червоний диплом українських провідних ВУЗів - це майже квиток за кордон. Вся його цінність.
Тут він нікому не потрібен.

нагадати публіці, які ЗП у доцентів-професорів? 7 000 - 14 000 грн/міс на руки. :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:53

  Frant написав: Це ж ККЦ.
Він заливає або щось недомовляє)))
"Пішу с дєнікінского фронта, на сапогє убітого друга. Маша, срочно вишлі червонєц - єсть возможность дешево купить квартиру в цєнтрє століци. І на пузирь с закуской єще астанєтся".


Да тут что-то нечисто, возможно ККЦ и владеет конторой по срочному выкупу, так как у него почти все покупается по звонку ночью и уже утром нужны деньги
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:59

  Frant написав:
  UA написав:
  Frant написав:Знову байкарі плетуть про "афігенні" ЗП трактористів і комбайнерів в Україні.
Проте чомусь немає черги бажаючих стати трактористами і комбайнерами. І на форумі тут також трактористи і комбайнери не скуповують пачками стояки квартир.

Современный трактор с полным обвесом выходящий на посевную стоит под 600 000 долларов.
Поставьте себя на место работодателя.
Просто крупные фермерские хозяйства с техникой попроще, платят 50 000 грн в сезон и 20 000 в не сезон.
Но все, и крупные агрохолдинги и хозяйства помельче жалуются на дефицит квалифицированных кадров.
Вы просто с типичной публикой из сел не сталкивались :mrgreen:
Там выбирать просто не из кого.
Все более - менее обучаемые и работоспособные давно или в Киеве или ещё подальше.


Останній абзац - правда. Селяни на заробках в Києві мають 500-800 дол/міс (умовно - до 1000 дол/міс), в Польщі та Прибалтиці - 700-1000 євро.
Тому в байки про ЗП тракториста-комбайнера 2500-3000 дол/міс - розкажіть комусь іншому.


А скільки повинен заробляти, наприклад, кваліфікований хроматографіст на фармпідприємстві? А хімік, який синтезує новий препарат? А будівельник, який вміє працювати на крані висотою в 30 поверхів??? А математик, яккий обчислює оптимальну логістику і економить щомісячно фірми десятки тисяч доларів?

В Києві - стеля зарплати для найманого працівника 500-1000 дол/міс. Більше - мають хіба що ДОРи, ЖОРи і ЛОРи (діти, жінки і любовніци отвєтствєнних работніків)

Вот пример - Нищая Черниговщина и это крупный не агрохолдинг
(мне название информресурса понравилось)
https://landlord.ua/news/vid-2-do-3-5-t ... ivshchyni/
ПС Заучите новый термин - зернодоллар :mrgreen:
UA
 
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