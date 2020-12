Додано: Вів 29 гру, 2020 13:01

ну вот - рассказал о сделке, даже поделился кое какими подробностями, а шо в итоге?

обвинение во лжи и клеймо владельца "конторы по срочному выкупу недвиги" бггг

а потом удивляетесь шо на ветке один флуд про зп трактористов и проблемы украинского во и нет реальных кейсов покупки

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.