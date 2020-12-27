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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6054605560566057

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:01

ну вот - рассказал о сделке, даже поделился кое какими подробностями, а шо в итоге?
обвинение во лжи и клеймо владельца "конторы по срочному выкупу недвиги" бггг
а потом удивляетесь шо на ветке один флуд про зп трактористов и проблемы украинского во и нет реальных кейсов покупки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:08

  kingkongovets написав:а потом удивляетесь шо на ветке один флуд про зп трактористов

ти краще писав би, що працевлаштувався трактористом на Чернігівщину і заробив за рік стільки, що купив квартиру в Пасажі.
ми би повірили би))) і плюсиків наставили би
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:15

Цены в долларе в мАскабаде.
Нет у них роста.
Просто деревянный девальвировал.Зображення
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В Украине никто не называет программистов/айтишников инженерами.

Но в трудовой пишут инженер :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:рассказал бы Я вам как аренда в Киеве бодро выплачивает ипотеку в Италии но не хочется

Знаю и такой пример. "Молодежная" ипотека там, на нее "работает" панелька тут
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.

Чувствуется, что Барабашов в этом деле -первоклассный спец
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.

Прикольно
В Любом агрохолдинге?
В какие месяца? За сколько часов работы?
Живёт в селе или посматривает на КРЖН?
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)

Покупатель-АТБ?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:59

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.

Чувствуется, что Барабашов в этом деле -первоклассный спец

Я так делаю по объявам с арендой, перед тем как что то купить.
Исследована спроса на конкретную локацию.

В продаже этот метод очень приблизительный.
90% звонков будет от рыл с целью просто включить в свою базу контактные данные продавца.
Почти все продавцы неверно реагируют на эту ситуация, думая если такой шквал звонков то спрос по такой цене существует.
Но это уже другая история.
UA
 
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