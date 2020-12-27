Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ну вот - рассказал о сделке, даже поделился кое какими подробностями, а шо в итоге? обвинение во лжи и клеймо владельца "конторы по срочному выкупу недвиги" бггг а потом удивляетесь шо на ветке один флуд про зп трактористов и проблемы украинского во и нет реальных кейсов покупки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
барабашов написав:Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные. И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.
Чувствуется, что Барабашов в этом деле -первоклассный спец
kingkongovets написав:вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?) да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера) вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
барабашов написав:Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные. И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.
Чувствуется, что Барабашов в этом деле -первоклассный спец
Я так делаю по объявам с арендой, перед тем как что то купить. Исследована спроса на конкретную локацию.
В продаже этот метод очень приблизительный. 90% звонков будет от рыл с целью просто включить в свою базу контактные данные продавца. Почти все продавцы неверно реагируют на эту ситуация, думая если такой шквал звонков то спрос по такой цене существует. Но это уже другая история.