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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6054605560566057

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.

Прикольно
В Любом агрохолдинге?
В какие месяца? За сколько часов работы?
Живёт в селе или посматривает на КРЖН?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)

Покупатель-АТБ?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:59

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.

Чувствуется, что Барабашов в этом деле -первоклассный спец

Я так делаю по объявам с арендой, перед тем как что то купить.
Исследована спроса на конкретную локацию.

В продаже этот метод очень приблизительный.
90% звонков будет от рыл с целью просто включить в свою базу контактные данные продавца.
Почти все продавцы неверно реагируют на эту ситуация, думая если такой шквал звонков то спрос по такой цене существует.
Но это уже другая история.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:06

  zРадио написав:
  Жека79 написав: Но справедливости ради, таки да, люди уже не так часто пишут тут о своих сделках как несколько лет назад, потому как некому и незачем. Вступать в какой то непонятный спор и что то доказывать нету не времени ни желания.


Понял, пополняю перечень клише растишек:

Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).
Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).
Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).
Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).
Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).
Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).
Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).
Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)
Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах).
Курс доллара падает к евро - к дорожаю (заначки в евро растут в долларах).
Курс доллара растет к евро - к дорожаю (заначки в долларах растут в евро).
Курс биткоина растет - к дорожаю (заначки критпохолдеров растут).
Курс биткоина падает - к дорожаю (фиксируют прибыль, чтобы купить бетон).
У фермеров высокий урожай - к дорожаю (без лишних пояснений).
У фермеров низкий урожай - к дорожаю (выходят из бизнеса и покупают бетон).
Есть пруфы покупок бетона - к дорожаю (без лишних пояснений).
Нет пруфов покупок бетона - к дорожаю (с завистниками делиться инфой нельзя)


я вобще не очень понимаю ваш перечень и ваше клише, но вы же , именно вы, а потом подключился еще сомилитарк, назвали меня рылом когда я тут сообщил о продаже :mrgreen:

Начав рассказывать что цена придуманная и таких цен не существует. Так зачем мне что то вам и таким как вы что то рассказывать?? И потом же, отвечая на вопрос Сержика, я сказал где и что купил. Не говорил правда сколько штук,так как не считаю нужным, ну то такое. Сейчас бы еще докупил пару штук, но к сожалению по 29.500 и близко ничего нет. Напомните в каком там квартале согласно графиков надо ждать обвала.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:13

  UA написав:
  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.

Чувствуется, что Барабашов в этом деле -первоклассный спец

Я так делаю по объявам с арендой, перед тем как что то купить.
Исследована спроса на конкретную локацию.

В продаже этот метод очень приблизительный.
90% звонков будет от рыл с целью просто включить в свою базу контактные данные продавца.
Почти все продавцы неверно реагируют на эту ситуация, думая если такой шквал звонков то спрос по такой цене существует.
Но это уже другая история.


Я когда свою хату в Чабанах здавал, выстаил на OLX.
Звонков 10 было от реальных людей, 2-3 от рыл, человек 5 доехало на просмотр.
Не было шквала от рыл.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:18

  Хомякоид написав:
Я когда свою хату в Чабанах здавал, выстаил на OLX.
Звонков 10 было от реальных людей, 2-3 от рыл, человек 5 доехало на просмотр.
Не было шквала от рыл.

Рыло живущее на ПОХе поедет на показ в Чабаны?
А в центр поедет аж бегом.
В бюджетной и средней аренде звонков от непосредственных арендаторов действительно больше, чем дорогом сегменте.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:05

  Прохожий написав:
  change_pm написав:Блін, я за імпатеку також всіма конечностями!!!

Зможу задорого скинути остаток укр.нерухомості і кудись перепаркувати...
Алілуя!

смешно читать диванных теоретикофф :mrgreen:
скучные вы...

рассказал бы Я вам как аренда в Киеве бодро выплачивает ипотеку в Италии но не хочется "метать бисер перед свиньями"(с)

Це ж ніби не по тємі? )))

А якщо серьозно... то в мене ціла гілка про нерухомість закордоном, тому імхо переді мною бісер точно сипати не треба, Я і сам можу перед вами стільки того бісеру насипати, що захлинетесь.

В любому випадку ... Мене чомусь вибило з форуму, то я побачив це повідомлення.
А так і ви, і ККЦ у мене в бані, щоб ви мені жити не заважали.

Бажаю вам зробити так само )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:09

  UA написав:
  Frant написав:
В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші.

Ошибаетесь. Англичане превратили образование для иностранцев в высокодоходный бизнес.

Так точно! І навіть маленький чейндж_піем, і так само багато закордоних інвесторів в студентську нерухомість заробляють собі на хліб з ікрою ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:12

  change_pm написав:
  UA написав:
  Frant написав:
В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші.

Ошибаетесь. Англичане превратили образование для иностранцев в высокодоходный бизнес.

Так точно! І навіть маленький чейндж_піем, і так само багато закордоних інвесторів в студентську нерухомість заробляють собі на хліб з ікрою ...

камінг аут.
ти чьо студєнт як Хомякоід?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:24

  Хомякоид написав:Звонков 10 было от реальных людей, 2-3 от рыл, человек 5 доехало на просмотр.
Не было шквала от рыл.

на мою аренду звонят только рылы - может 2-3 реальных клиента на 10 рыл и то не приходя на просмотр
при покупке найти от хозяина уже не реально - рылы все заполонили
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