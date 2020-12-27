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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 13:57
UA написав:
Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Прикольно
В Любом агрохолдинге?
В какие месяца? За сколько часов работы?
Живёт в селе или посматривает на КРЖН?
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Serg-ik
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:58
kingkongovets написав:
вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
Покупатель-АТБ?
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Serg-ik
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:59
Serg-ik написав: барабашов написав:
Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.
Чувствуется, что Барабашов в этом деле -первоклассный спец
Я так делаю по объявам с арендой, перед тем как что то купить.
Исследована спроса на конкретную локацию.
В продаже этот метод очень приблизительный.
90% звонков будет от рыл с целью просто включить в свою базу контактные данные продавца.
Почти все продавцы неверно реагируют на эту ситуация, думая если такой шквал звонков то спрос по такой цене существует.
Но это уже другая история.
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UA
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:06
zРадио написав: Жека79 написав:
Но справедливости ради, таки да, люди уже не так часто пишут тут о своих сделках как несколько лет назад, потому как некому и незачем. Вступать в какой то непонятный спор и что то доказывать нету не времени ни желания.
Понял, пополняю перечень клише растишек:
Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).
Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).
Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).
Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).
Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).
Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).
Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).
Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)
Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах).
Курс доллара падает к евро - к дорожаю (заначки в евро растут в долларах).
Курс доллара растет к евро - к дорожаю (заначки в долларах растут в евро).
Курс биткоина растет - к дорожаю (заначки критпохолдеров растут).
Курс биткоина падает - к дорожаю (фиксируют прибыль, чтобы купить бетон).
У фермеров высокий урожай - к дорожаю (без лишних пояснений).
У фермеров низкий урожай - к дорожаю (выходят из бизнеса и покупают бетон).Есть пруфы покупок бетона - к дорожаю (без лишних пояснений).
Нет пруфов покупок бетона - к дорожаю (с завистниками делиться инфой нельзя)
я вобще не очень понимаю ваш перечень и ваше клише, но вы же , именно вы, а потом подключился еще сомилитарк, назвали меня рылом когда я тут сообщил о продаже
Начав рассказывать что цена придуманная и таких цен не существует. Так зачем мне что то вам и таким как вы что то рассказывать?? И потом же, отвечая на вопрос Сержика, я сказал где и что купил. Не говорил правда сколько штук,так как не считаю нужным, ну то такое. Сейчас бы еще докупил пару штук, но к сожалению по 29.500 и близко ничего нет. Напомните в каком там квартале согласно графиков надо ждать обвала.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:13
UA написав: Serg-ik написав: барабашов написав:
Женя, что пощупать рынок на факт покупают ли сейчас на хаях или нет, просто выставьте свою квартиру по цене хая на каком либо бесплатном сайте с левым фото интерьера и с подвязанным левым номером телефона. Надеюсь 350грн на трубку пенсионерскую и дешёвый пакет связи вы найдёте? Адрес дайте реальный, квартиру естественно нет, фото снаружи дома качественные.
И через пару недель получите бесценный опыт, а если и ещё 99грн на ЛОХа не пожалеете, то выборку по торгу сделаете, там же сообщения к обьяве есть интересующихся.
Чувствуется, что Барабашов в этом деле -первоклассный спец
Я так делаю по объявам с арендой, перед тем как что то купить.
Исследована спроса на конкретную локацию.
В продаже этот метод очень приблизительный.
90% звонков будет от рыл с целью просто включить в свою базу контактные данные продавца.
Почти все продавцы неверно реагируют на эту ситуация, думая если такой шквал звонков то спрос по такой цене существует.
Но это уже другая история.
Я когда свою хату в Чабанах здавал, выстаил на OLX.
Звонков 10 было от реальных людей, 2-3 от рыл, человек 5 доехало на просмотр.
Не было шквала от рыл.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:18
Хомякоид написав:
Я когда свою хату в Чабанах здавал, выстаил на OLX.
Звонков 10 было от реальных людей, 2-3 от рыл, человек 5 доехало на просмотр.
Не было шквала от рыл.
Рыло живущее на ПОХе поедет на показ в Чабаны?
А в центр поедет аж бегом.
В бюджетной и средней аренде звонков от непосредственных арендаторов действительно больше, чем дорогом сегменте.
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UA
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:05
Прохожий написав: change_pm написав:
Блін, я за імпатеку також всіма конечностями!!!
Зможу задорого скинути остаток укр.нерухомості і кудись перепаркувати...
Алілуя!
смешно читать диванных теоретикофф
скучные вы...рассказал бы Я вам
как аренда в Киеве бодро выплачивает ипотеку в Италии но не хочется "метать бисер перед свиньями"(с)
Це ж ніби не по тємі? )))
А якщо серьозно... то в мене ціла гілка про нерухомість закордоном, тому імхо переді мною бісер точно сипати не треба, Я і сам можу перед вами стільки того бісеру насипати, що захлинетесь.
В любому випадку ... Мене чомусь вибило з форуму, то я побачив це повідомлення.
А так і ви, і ККЦ у мене в бані, щоб ви мені жити не заважали.
Бажаю вам зробити так само )))
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:09
UA написав: Frant написав:
В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші.
Ошибаетесь. Англичане превратили образование для иностранцев в высокодоходный бизнес
.
Так точно! І навіть маленький чейндж_піем, і так само багато закордоних інвесторів в студентську нерухомість заробляють собі на хліб з ікрою ...
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:12
change_pm написав: UA написав: Frant написав:
В Америці чи європах - не можна купити диплом за гроші.
Ошибаетесь. Англичане превратили образование для иностранцев в высокодоходный бизнес
.
Так точно! І навіть маленький чейндж_піем, і так само багато закордоних інвесторів в студентську нерухомість заробляють собі на хліб з ікрою ...
камінг аут.
ти чьо студєнт як Хомякоід?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:24
Хомякоид написав:
Звонков 10 было от реальных людей, 2-3 от рыл, человек 5 доехало на просмотр.
Не было шквала от рыл.
на мою аренду звонят только рылы - может 2-3 реальных клиента на 10 рыл и то не приходя на просмотр
при покупке найти от хозяина уже не реально - рылы все заполонили
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