zРадио написав:

Жека79 написав: Но справедливости ради, таки да, люди уже не так часто пишут тут о своих сделках как несколько лет назад, потому как некому и незачем. Вступать в какой то непонятный спор и что то доказывать нету не времени ни желания. Но справедливости ради, таки да, люди уже не так часто пишут тут о своих сделках как несколько лет назад, потому как некому и незачем. Вступать в какой то непонятный спор и что то доказывать нету не времени ни желания.

Есть пруфы покупок бетона - к дорожаю (без лишних пояснений).

Нет пруфов покупок бетона - к дорожаю (с завистниками делиться инфой нельзя)

Понял, пополняю перечень клише растишек:Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах).Курс доллара падает к евро - к дорожаю (заначки в евро растут в долларах).Курс доллара растет к евро - к дорожаю (заначки в долларах растут в евро).Курс биткоина растет - к дорожаю (заначки критпохолдеров растут).Курс биткоина падает - к дорожаю (фиксируют прибыль, чтобы купить бетон).У фермеров высокий урожай - к дорожаю (без лишних пояснений).У фермеров низкий урожай - к дорожаю (выходят из бизнеса и покупают бетон).