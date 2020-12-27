Па тємі гілці...
В Штатах скоро роздадуть по 2 куе на фізіономію... ((((
Ціни КРЖН вгору ще на 20% з нового року... )))
зі. Хто не встиг застовбитись, той запіздав (((
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Па тємі гілці...
В Штатах скоро роздадуть по 2 куе на фізіономію... ((((
Ціни КРЖН вгору ще на 20% з нового року... )))
зі. Хто не встиг застовбитись, той запіздав (((
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:40
Сержик, дуже багато питаннь...
Слухай, твоя котлета під загрозою інфляції - Штати всім "ніщебродам" роздадуть по 2 куе...
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:47
я кинув тобі в тєму відео,
де ютуб рило зі штатів сказало що все, більше не купує,
бо ціни високі, іпотека дешева, тенанта хер знайдеш щоб платив, і вихід з бетону буде в мінус.
картина маслом "приплили"
в неньці таке буде з тормозом в півроку-рік
кріза нас мінєт (с)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:00
Як раз Долярчика студію добудують, може викуплю в нього за пів ціни, для ,,підтримки штанів“:)
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отак, щоб знали і цінили: ККЦ - це вам не Долярчик, який все розкаже і ще й на фото покаже!
ДумайТЕ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:23
А какая проблема?
Я себе сейчас искал через рылу. Он выбирал, бегал, учтонял, договаривался. Я только приходил и смотрел только то, что мне реально подходило. Теперь ведет все технические моменты сделки. Это его работа, которую он выполнит лучше другого умника, который в этом деле баран и шарит только понаслышке. Будет с благодарностью вознагражден. А у меня все будет по закону и надежно, буду спокойно спать.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:30
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:40
Я обращался в серьезную компанию, с хорошей репутацией, проверенную мной на практике раньше. В целом доволен. Профессионал делает свою работу лучше обывателя. Это факт.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:42
ИМХО только "диванный теоретик" сидящий на олх и луне может утверждать что
"Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило."
ККЦ, с возвращением)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:48
ну прям все Вы знаете)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
|