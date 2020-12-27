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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6056605760586059>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Па тємі гілці...

В Штатах скоро роздадуть по 2 куе на фізіономію... ((((

Ціни КРЖН вгору ще на 20% з нового року... )))

зі. Хто не встиг застовбитись, той запіздав (((
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:40

  Serg-ik написав:
  UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.

Прикольно
В Любом агрохолдинге?
В какие месяца? За сколько часов работы?
Живёт в селе или посматривает на КРЖН?

Сержик, дуже багато питаннь...

Слухай, твоя котлета під загрозою інфляції - Штати всім "ніщебродам" роздадуть по 2 куе...
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:47

  change_pm написав:Па тємі гілці...

В Штатах скоро роздадуть по 2 куе на фізіономію... ((((

Ціни КРЖН вгору ще на 20% з нового року... )))

зі. Хто не встиг застовбитись, той запіздав (((

я кинув тобі в тєму відео,



де ютуб рило зі штатів сказало що все, більше не купує,
бо ціни високі, іпотека дешева, тенанта хер знайдеш щоб платив, і вихід з бетону буде в мінус.

картина маслом "приплили"

в неньці таке буде з тормозом в півроку-рік
кріза нас мінєт (с)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:00

  flyman написав:
  change_pm написав:Па тємі гілці...

В Штатах скоро роздадуть по 2 куе на фізіономію... ((((

Ціни КРЖН вгору ще на 20% з нового року... )))

зі. Хто не встиг застовбитись, той запіздав (((

я кинув тобі в тєму відео,



де ютуб рило зі штатів сказало що все, більше не купує,
бо ціни високі, іпотека дешева, тенанта хер знайдеш щоб платив, і вихід з бетону буде в мінус.

картина маслом "приплили"

в неньці таке буде з тормозом в півроку-рік
кріза нас мінєт (с)

Як раз Долярчика студію добудують, може викуплю в нього за пів ціни, для ,,підтримки штанів“:)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Да тут что-то нечисто, возможно ККЦ и владеет конторой по срочному выкупу, так как у него почти все покупается по звонку ночью и уже утром нужны деньги

Отак, щоб знали і цінили: ККЦ - це вам не Долярчик, який все розкаже і ще й на фото покаже! :D
ДумайТЕ! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:23

  4e4ensxe написав:при покупке найти от хозяина уже не реально - рылы все заполонили


А какая проблема? :roll:
Я себе сейчас искал через рылу. Он выбирал, бегал, учтонял, договаривался. Я только приходил и смотрел только то, что мне реально подходило. Теперь ведет все технические моменты сделки. Это его работа, которую он выполнит лучше другого умника, который в этом деле баран и шарит только понаслышке. Будет с благодарностью вознагражден. А у меня все будет по закону и надежно, буду спокойно спать. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:30

  Libo написав:Он выбирал, бегал, учтонял, договаривался. Я только приходил и смотрел только то, что мне реально подходило. Теперь ведет все технические моменты сделки.

вот только таких рыл проблемно найти
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:40

  4e4ensxe написав:
  Libo написав:Он выбирал, бегал, учтонял, договаривался. Я только приходил и смотрел только то, что мне реально подходило. Теперь ведет все технические моменты сделки.

вот только таких рыл проблемно найти


Я обращался в серьезную компанию, с хорошей репутацией, проверенную мной на практике раньше. В целом доволен. Профессионал делает свою работу лучше обывателя. Это факт. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:42

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается? :)


это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)

ИМХО только "диванный теоретик" сидящий на олх и луне может утверждать что
"Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило."

ККЦ, с возвращением)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:48

  Faceless написав:
  Прохожий написав:рассказал бы Я вам как аренда в Киеве бодро выплачивает ипотеку в Италии но не хочется

Знаю и такой пример. "Молодежная" ипотека там, на нее "работает" панелька тут

ну прям все Вы знаете)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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