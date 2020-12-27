Додано: Вів 29 гру, 2020 16:23

4e4ensxe написав: при покупке найти от хозяина уже не реально - рылы все заполонили при покупке найти от хозяина уже не реально - рылы все заполонили

А какая проблема?Я себе сейчас искал через рылу. Он выбирал, бегал, учтонял, договаривался. Я только приходил и смотрел только то, что мне реально подходило. Теперь ведет все технические моменты сделки. Это его работа, которую он выполнит лучше другого умника, который в этом деле баран и шарит только понаслышке. Будет с благодарностью вознагражден. А у меня все будет по закону и надежно, буду спокойно спать.