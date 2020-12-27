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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6056605760586059

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Як раз Долярчика студію добудують, може викуплю в нього за пів ціни, для ,,підтримки штанів“:)

О, вже й покупани є на моє повітрячко над котлованом :D

От що значить, що взяв ЛІКВІДнячок!!! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 29 гру, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:53

  Libo написав:
  4e4ensxe написав:при покупке найти от хозяина уже не реально - рылы все заполонили


А какая проблема? :roll:
Я себе сейчас искал через рылу. Он выбирал, бегал, учтонял, договаривался. Я только приходил и смотрел только то, что мне реально подходило. Теперь ведет все технические моменты сделки. Это его работа, которую он выполнит лучше другого умника, который в этом деле баран и шарит только понаслышке. Будет с благодарностью вознагражден. А у меня все будет по закону и надежно, буду спокойно спать. :wink:

В КРЖН надёжно и по закону? Подайте заявку в квартал 95,там давно не было свежей крови - все ушли управлять страной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:01

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Як раз Долярчика студію добудують, може викуплю в нього за пів ціни, для ,,підтримки штанів“:)

О, вже й покупани є на моє повітрячко над котлованом :D

От що значить, що взяв ЛІКВІДнячок!!! :D


Долярчик, можете стисло обмалювати що взяли і за скільки.
За форумом не встигаю все читати.

Газ і електрика подорожчали. Хрущі вниз комуналь вверх ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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