О, вже й покупани є на моє повітрячко над котлованом
От що значить, що взяв ЛІКВІДнячок!!!
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О, вже й покупани є на моє повітрячко над котлованом
От що значить, що взяв ЛІКВІДнячок!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 29 гру, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:53
В КРЖН надёжно и по закону? Подайте заявку в квартал 95,там давно не было свежей крови - все ушли управлять страной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:01
Долярчик, можете стисло обмалювати що взяли і за скільки.
За форумом не встигаю все читати.
Газ і електрика подорожчали. Хрущі вниз комуналь вверх ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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