Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4e4ensxe написав:при покупке найти от хозяина уже не реально - рылы все заполонили
А какая проблема? Я себе сейчас искал через рылу. Он выбирал, бегал, учтонял, договаривался. Я только приходил и смотрел только то, что мне реально подходило. Теперь ведет все технические моменты сделки. Это его работа, которую он выполнит лучше другого умника, который в этом деле баран и шарит только понаслышке. Будет с благодарностью вознагражден. А у меня все будет по закону и надежно, буду спокойно спать.
В КРЖН надёжно и по закону? Подайте заявку в квартал 95,там давно не было свежей крови - все ушли управлять страной
Bolt написав:Як раз Долярчика студію добудують, може викуплю в нього за пів ціни, для ,,підтримки штанів“:)
О, вже й покупани є на моє повітрячко над котлованом
От що значить, що взяв ЛІКВІДнячок!!!
Долярчик, можете стисло обмалювати що взяли і за скільки. За форумом не встигаю все читати.
Газ і електрика подорожчали. Хрущі вниз комуналь вверх ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается?
это стеб шоли? или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?) да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера) вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
ИМХО только "диванный теоретик" сидящий на олх и луне может утверждать что "Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило."
Я так понимаю, аргументов ждать не стоит? или после слова ИМХО они не нужны? ) На какие обьекты спрос больше, на маленькие-дешевые или большие-дорогие? Цепочку сможете продолжить или помочь?
Frant написав:.. ЗП підняти не пробували? До рівня укро-програмістів, типу нашого цокольного селянина? Зразу черга бажаючих буде стояти, вчитись на оператора станка ЧПУ. ..
Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать? ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.
Гостомельский "Стандарт" это не ваша контора? В этом году заказывал для себя несколько не стандартных железок у них-жаловались, что заказов маловато. Много операторов станков с ЧПУ на вид пред и послепенсионного возраста.
UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром. Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.
Не преподаватель, но подтверждаю. Основной факультет ПГС после ухода принципиального Шкилева в мир иной, при котором до 30% студентов вылетали на 1и 2 курсах, 5% на 3-м и 1-2 даже на 4-м, возглавил другой человек. Сейчас там...эээ... не так тяжело учиться. Аналогичная ситуация и по кафедрам. Очень много преподавателей старой школы ушло, они, конечно, студентам крови попортили, но знать заставляли. Знакомый (тоже мой выпуск) преподает на кафедре металлов. Архитекторы, по сравнению с ПГСниками всегда считались "гуманитариями", но любой архитектор, закончивший КИСИ - это супер-ИНЖЕНЕР по сравнению с нынешними дизигнерами.
UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром. Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.
А в чём разгром-не осталось толковых преподавателей или нет желающих учиться?
- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах. - В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики. - Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
kingkongovets написав: это стеб шоли? или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?) да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера) вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
ИМХО только "диванный теоретик" сидящий на олх и луне может утверждать что "Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило."
Я так понимаю, аргументов ждать не стоит? или после слова ИМХО они не нужны? ) На какие обьекты спрос больше, на маленькие-дешевые или большие-дорогие? Цепочку сможете продолжить или помочь?
извините не понял сути вопроса это из серии "какая из машинок лучше, маленькая красная или большая чёрная"? помогите, дайте больше вводных данных)
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