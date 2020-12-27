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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6057605860596060>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Як раз Долярчика студію добудують, може викуплю в нього за пів ціни, для ,,підтримки штанів“:)

О, вже й покупани є на моє повітрячко над котлованом :D

От що значить, що взяв ЛІКВІДнячок!!! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 29 гру, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:53

  Libo написав:
  4e4ensxe написав:при покупке найти от хозяина уже не реально - рылы все заполонили


А какая проблема? :roll:
Я себе сейчас искал через рылу. Он выбирал, бегал, учтонял, договаривался. Я только приходил и смотрел только то, что мне реально подходило. Теперь ведет все технические моменты сделки. Это его работа, которую он выполнит лучше другого умника, который в этом деле баран и шарит только понаслышке. Будет с благодарностью вознагражден. А у меня все будет по закону и надежно, буду спокойно спать. :wink:

В КРЖН надёжно и по закону? Подайте заявку в квартал 95,там давно не было свежей крови - все ушли управлять страной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:01

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Як раз Долярчика студію добудують, може викуплю в нього за пів ціни, для ,,підтримки штанів“:)

О, вже й покупани є на моє повітрячко над котлованом :D

От що значить, що взяв ЛІКВІДнячок!!! :D


Долярчик, можете стисло обмалювати що взяли і за скільки.
За форумом не встигаю все читати.

Газ і електрика подорожчали. Хрущі вниз комуналь вверх ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:20

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается? :)


это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)

ИМХО только "диванный теоретик" сидящий на олх и луне может утверждать что
"Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило."


Я так понимаю, аргументов ждать не стоит? или после слова ИМХО они не нужны? )
На какие обьекты спрос больше, на маленькие-дешевые или большие-дорогие? Цепочку сможете продолжить или помочь?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:21

  sequence написав:
  Frant написав:..
ЗП підняти не пробували? До рівня укро-програмістів, типу нашого цокольного селянина?
Зразу черга бажаючих буде стояти, вчитись на оператора станка ЧПУ.
..

Не будет никакой очереди. Страсть к технике - это нечто врожденное, и схоже к страсти к кодингу/программированию. Криворукие нам не нужны, средняя стоимость станка - свыше 150К евро - навернется по вине криворукого что-то, его в рабство брать?
ЗП мы вынуждены платить выше рынка, для привлечения лучших спецов - когда они есть. Тем не менее, 1500-2000 евро на такой работе для Украины очень много.


Гостомельский "Стандарт" это не ваша контора? В этом году заказывал для себя несколько не стандартных железок у них-жаловались, что заказов маловато. Много операторов станков с ЧПУ на вид пред и послепенсионного возраста.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:45

  drevlyanin написав:..
Гостомельский "Стандарт" это не ваша контора?

нет. Первый раз слышу
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:53

  Хомякоид написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:Як раз Долярчика студію добудують, може викуплю в нього за пів ціни, для ,,підтримки штанів“:)

О, вже й покупани є на моє повітрячко над котлованом :D

От що значить, що взяв ЛІКВІДнячок!!! :D


Долярчик, можете стисло обмалювати що взяли і за скільки.
За форумом не встигаю все читати.

Газ і електрика подорожчали. Хрущі вниз комуналь вверх ?

Смарт, 27м2, 450 000грн, здача через 1,5р.
Зображення
Зліва, зразу за парканом будують мого смарта.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:15

  UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром.
Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.


Не преподаватель, но подтверждаю.
Основной факультет ПГС после ухода принципиального Шкилева в мир иной, при котором до 30% студентов вылетали на 1и 2 курсах, 5% на 3-м и 1-2 даже на 4-м, возглавил другой человек. Сейчас там...эээ... не так тяжело учиться.
Аналогичная ситуация и по кафедрам.
Очень много преподавателей старой школы ушло, они, конечно, студентам крови попортили, но знать заставляли.
Знакомый (тоже мой выпуск) преподает на кафедре металлов.
Архитекторы, по сравнению с ПГСниками всегда считались "гуманитариями", но любой архитектор, закончивший КИСИ - это супер-ИНЖЕНЕР по сравнению с нынешними дизигнерами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:20

  UA написав:
  drevlyanin написав:
  UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром.
Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.


А в чём разгром-не осталось толковых преподавателей или нет желающих учиться?

- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах.
- В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики.
- Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.


про физику-математику не совсем понял.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:23

  Sidus написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если считаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)

ИМХО только "диванный теоретик" сидящий на олх и луне может утверждать что
"Чем дороже обьект, тем больше скидка, как правило."


Я так понимаю, аргументов ждать не стоит? или после слова ИМХО они не нужны? )
На какие обьекты спрос больше, на маленькие-дешевые или большие-дорогие? Цепочку сможете продолжить или помочь?

извините не понял сути вопроса
это из серии "какая из машинок лучше, маленькая красная или большая чёрная"? :mrgreen:
помогите, дайте больше вводных данных)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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