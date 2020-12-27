Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром. Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.
- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах. - В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики. - Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
про физику-математику не совсем понял.
может быть эта важная и актуальная тема достойна отдельной ветки для обсуждения???
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UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Прикольно В Любом агрохолдинге? В какие месяца? За сколько часов работы? Живёт в селе или посматривает на КРЖН?
Можно и я вставлю свои 5 коп. В любом, это уж слишком широкое обобщение, но если способен работать на такой или похожей железке по 10-12 часов/сутки в определённые периоды и не бухать, то вполне может столько заработать до 7 месяцев/год. Многое зависит от организации работы конкретной агрофирмы.