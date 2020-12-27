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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6057605860596060

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:26

  rjkz написав:
  UA написав:
  UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром.
Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.



- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах.
- В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики.
- Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.


про физику-математику не совсем понял.

может быть эта важная и актуальная тема достойна отдельной ветки для обсуждения???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:27

  Serg-ik написав:
  UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.

Прикольно
В Любом агрохолдинге?
В какие месяца? За сколько часов работы?
Живёт в селе или посматривает на КРЖН?


Можно и я вставлю свои 5 коп.
В любом, это уж слишком широкое обобщение, но если способен работать на такой или похожей железке по 10-12 часов/сутки в определённые периоды и не бухать, то вполне может столько заработать до 7 месяцев/год. Многое зависит от организации работы конкретной агрофирмы.

https://youtu.be/AiqhIwMOrkc
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