Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром. Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.
- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах. - В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики. - Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
про физику-математику не совсем понял.
может быть эта важная и актуальная тема достойна отдельной ветки для обсуждения???
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UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Прикольно В Любом агрохолдинге? В какие месяца? За сколько часов работы? Живёт в селе или посматривает на КРЖН?
Можно и я вставлю свои 5 коп. В любом, это уж слишком широкое обобщение, но если способен работать на такой или похожей железке по 10-12 часов/сутки в определённые периоды и не бухать, то вполне может столько заработать до 7 месяцев/год. Многое зависит от организации работы конкретной агрофирмы.
UA написав:[ - Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах. - В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики. - Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
Толковые преподаватели уже давно на пенсии, порой даже с маразмом, и вынести их можно только вперёд ногами, так же как и во всех универах.
На условный пгс и тгсв конкурс всегда уступал архитекторам. Архитекторы это престиж, поэтому там и обучение сложнее, а на пгс брали всех подряд. По крайней мере когда я там учился.
На ПГС не брали всех подряд, просто мест было больше в разы. При этом треть не долетала "до середины Днепра".ПГС - это проектировщики, сметчики, прорабы и кто угодно еще. Архитектор - это только архитектор. Сколько надо первых и сколько вторых?
дело флайманов живет и процветает затройка садовых участков многоквартирными домами "ПА400"... "шоб бэз коррубции как у Эуропи алэ пытання кум порэшае"(с)
грустно блд...
Все правильно делают. Застройка по беспределу, когда каждый может взять и на своем огороде построить высотку - путь в дешевую недвигу. Будет много жилья, будет дешевый и доступный квадратный метр - будет народ плодиться.
drevlyanin написав:Можно и я вставлю свои 5 коп. В любом, это уж слишком широкое обобщение, но если способен работать на такой или похожей железке по 10-12 часов/сутки в определённые периоды и не бухать, то вполне может столько заработать до 7 месяцев/год. Многое зависит от организации работы конкретной агрофирмы.
airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.
airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.
Как ваш ремонт? Уже переехали из арендного?
какие ремонты, когда теперь деньги делаются из воздуха. airmax купил биткоин по 27к, и собирается докупать еще