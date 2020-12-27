Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром. Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.
- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах. - В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики. - Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
про физику-математику не совсем понял.
может быть эта важная и актуальная тема достойна отдельной ветки для обсуждения???
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UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.
Прикольно В Любом агрохолдинге? В какие месяца? За сколько часов работы? Живёт в селе или посматривает на КРЖН?
Можно и я вставлю свои 5 коп. В любом, это уж слишком широкое обобщение, но если способен работать на такой или похожей железке по 10-12 часов/сутки в определённые периоды и не бухать, то вполне может столько заработать до 7 месяцев/год. Многое зависит от организации работы конкретной агрофирмы.
UA написав:[ - Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах. - В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики. - Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.
Толковые преподаватели уже давно на пенсии, порой даже с маразмом, и вынести их можно только вперёд ногами, так же как и во всех универах.
На условный пгс и тгсв конкурс всегда уступал архитекторам. Архитекторы это престиж, поэтому там и обучение сложнее, а на пгс брали всех подряд. По крайней мере когда я там учился.
На ПГС не брали всех подряд, просто мест было больше в разы. При этом треть не долетала "до середины Днепра".ПГС - это проектировщики, сметчики, прорабы и кто угодно еще. Архитектор - это только архитектор. Сколько надо первых и сколько вторых?
airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.
Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается?
это стеб шоли? или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?) да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера) вы большой оптимист я смотрю, если думаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.
Мне тоже кажется, что там агентство за спиной. Ну не может homo sapiens столько отслеживать, знать и контролировать.
Востаннє редагувалось Bober в Вів 29 гру, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.
Как ваш ремонт? Уже переехали из арендного?
Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.
де ютуб рило зі штатів сказало що все, більше не купує, бо ціни високі, іпотека дешева, тенанта хер знайдеш щоб платив, і вихід з бетону буде в мінус.
картина маслом "приплили"
в неньці таке буде з тормозом в півроку-рік кріза нас мінєт (с)
Ещё Аризонское пиндорыло сказало - чтобы что-то заработать на недвиге, нужно самолично прорабствовать на своих объектах. Всё как у нас. И у них и у нас нет нормальных вариантов для покупки. Что делать?
airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.
Как ваш ремонт? Уже переехали из арендного?
Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.