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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6058605960606061>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:26

  rjkz написав:
  UA написав:
  UA написав:Преподаватели КИСИ говорят что с конструкторами, спецами по инженерным коммуникациям и прочим технарям полный разгром.
Проскакивают перспективные рисовальщики (архитекторы) модных фасадов и МОПов.



- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах.
- В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики.
- Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.


про физику-математику не совсем понял.

может быть эта важная и актуальная тема достойна отдельной ветки для обсуждения???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:27

  Serg-ik написав:
  UA написав:Зарплата тракториста John Deere в агрохолдинге - 2500 3000 у.е.

Прикольно
В Любом агрохолдинге?
В какие месяца? За сколько часов работы?
Живёт в селе или посматривает на КРЖН?


Можно и я вставлю свои 5 коп.
В любом, это уж слишком широкое обобщение, но если способен работать на такой или похожей железке по 10-12 часов/сутки в определённые периоды и не бухать, то вполне может столько заработать до 7 месяцев/год. Многое зависит от организации работы конкретной агрофирмы.

https://youtu.be/AiqhIwMOrkc
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:42

  hume написав:
  UA написав:[
- Уровень преподавания школьной физики - математики просто швах.
- В скучную инженерию конкурс значительно меньше, чем в рисовальщики.
- Толковые преподаватели подходят к пенсионному возрасту.

Толковые преподаватели уже давно на пенсии, порой даже с маразмом, и вынести их можно только вперёд ногами, так же как и во всех универах.

На условный пгс и тгсв конкурс всегда уступал архитекторам. Архитекторы это престиж, поэтому там и обучение сложнее, а на пгс брали всех подряд. По крайней мере когда я там учился.


На ПГС не брали всех подряд, просто мест было больше в разы. При этом треть не долетала "до середины Днепра".ПГС - это проектировщики, сметчики, прорабы и кто угодно еще. Архитектор - это только архитектор. Сколько надо первых и сколько вторых?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:56

"Суддя ОАСК визнав 9-поверхівку на Батиєвій горі 4-поверховим будинком з антресолями"
https://lb.ua/pravo/2020/12/29/474141_s ... hivku.html

дело флайманов живет и процветает
затройка садовых участков многоквартирными домами "ПА400"...
"шоб бэз коррубции как у Эуропи алэ пытання кум порэшае"(с)

грустно блд...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:36

  Прохожий написав:"Суддя ОАСК визнав 9-поверхівку на Батиєвій горі 4-поверховим будинком з антресолями"
https://lb.ua/pravo/2020/12/29/474141_s ... hivku.html

дело флайманов живет и процветает
затройка садовых участков многоквартирными домами "ПА400"...
"шоб бэз коррубции как у Эуропи алэ пытання кум порэшае"(с)

грустно блд...

ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:41

  airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.

Как ваш ремонт?
Уже переехали из арендного?
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:09

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается? :)


это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если думаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)


Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.

Мне тоже кажется, что там агентство за спиной. Ну не может homo sapiens столько отслеживать, знать и контролировать.
Востаннє редагувалось Bober в Вів 29 гру, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:31

  UA написав:
  airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.

Как ваш ремонт?
Уже переехали из арендного?

Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:48

  flyman написав:я кинув тобі в тєму відео,



де ютуб рило зі штатів сказало що все, більше не купує,
бо ціни високі, іпотека дешева, тенанта хер знайдеш щоб платив, і вихід з бетону буде в мінус.

картина маслом "приплили"

в неньці таке буде з тормозом в півроку-рік
кріза нас мінєт (с)


Ещё Аризонское пиндорыло сказало - чтобы что-то заработать на недвиге, нужно самолично прорабствовать на своих объектах.
Всё как у нас.
И у них и у нас нет нормальных вариантов для покупки.
Что делать?
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:51

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.

Как ваш ремонт?
Уже переехали из арендного?

Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.

Вы стяжку по всей квартире меняли?
UA
 
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