Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:57
UA кстати вы разобрались уже что означает маркировка на автоматах???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:07
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Как ваш ремонт?
Уже переехали из арендного?
Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.
Вы стяжку по всей квартире меняли?
По всей квартире доливал и ровнял - надо же выйти в один уровень чистовым полом.
airmax78
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:11
airmax78 написав: UA написав:
Вы стяжку по всей квартире меняли?
По всей квартире доливал и ровнял - надо же выйти в один уровень чистовым полом.
Держитесь!
Где то к 3-4 ремонту будете все вопросы как семечки щелкать.
UA
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:19
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Вы стяжку по всей квартире меняли?
По всей квартире доливал и ровнял - надо же выйти в один уровень чистовым полом.
Держитесь!
Где то к 3-4 ремонту будете все вопросы как семечки щелкать.
Не, это мой первый и последний капитальный ремонт. Слишком затратное мероприятие что по времени, что по деньгам.
P.S. Вы так пишете, типа я что-то неправильно делаю. Доливкой стяжки до нужного уровня, думаете, меня тоже пригрузил прораб? Надо было с порожками делать?
airmax78
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:32
Прохожий написав: "Суддя ОАСК визнав 9-поверхівку на Батиєвій горі 4-поверховим будинком з антресолями" https://lb.ua/pravo/2020/12/29/474141_s ... hivku.html
дело флайманов живет и процветает
затройка садовых участков многоквартирными домами "ПА400"...
"шоб бэз коррубции как у Эуропи алэ пытання кум порэшае"(с)
грустно блд...
Девятиэтажная четырёхэтажка! Куда мы катимся. Похоже, на зелю энд ко. совсем забили. Дикое поле во всей красе.
drevlyanin
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:34
drevlyanin написав: Прохожий написав: "Суддя ОАСК визнав 9-поверхівку на Батиєвій горі 4-поверховим будинком з антресолями" https://lb.ua/pravo/2020/12/29/474141_s ... hivku.html
дело флайманов живет и процветает
затройка садовых участков многоквартирными домами "ПА400"...
"шоб бэз коррубции как у Эуропи алэ пытання кум порэшае"(с)
грустно блд...
Девятиэтажная четырёхэтажка! Куда мы катимся. Похоже, на зелю энд ко. совсем забили. Дикое поле во всей красе.
Глумление над законом и здравым смыслом. Ребята себя чувствуют бессмертными и неприкосновенными.
airmax78
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