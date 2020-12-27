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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6058605960606061

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:57

UA
кстати вы разобрались уже что означает маркировка на автоматах???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:07

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Как ваш ремонт?
Уже переехали из арендного?

Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.

Вы стяжку по всей квартире меняли?

По всей квартире доливал и ровнял - надо же выйти в один уровень чистовым полом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:11

  airmax78 написав:
  UA написав:
Вы стяжку по всей квартире меняли?

По всей квартире доливал и ровнял - надо же выйти в один уровень чистовым полом.

Держитесь!
Где то к 3-4 ремонту будете все вопросы как семечки щелкать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:19

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:
Вы стяжку по всей квартире меняли?

По всей квартире доливал и ровнял - надо же выйти в один уровень чистовым полом.

Держитесь!
Где то к 3-4 ремонту будете все вопросы как семечки щелкать.

Не, это мой первый и последний капитальный ремонт. Слишком затратное мероприятие что по времени, что по деньгам.
P.S. Вы так пишете, типа я что-то неправильно делаю. Доливкой стяжки до нужного уровня, думаете, меня тоже пригрузил прораб? Надо было с порожками делать?
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:32

  Прохожий написав:"Суддя ОАСК визнав 9-поверхівку на Батиєвій горі 4-поверховим будинком з антресолями"
https://lb.ua/pravo/2020/12/29/474141_s ... hivku.html

дело флайманов живет и процветает
затройка садовых участков многоквартирными домами "ПА400"...
"шоб бэз коррубции как у Эуропи алэ пытання кум порэшае"(с)

грустно блд...


Девятиэтажная четырёхэтажка! Куда мы катимся. Похоже, на зелю энд ко. совсем забили. Дикое поле во всей красе.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:34

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:"Суддя ОАСК визнав 9-поверхівку на Батиєвій горі 4-поверховим будинком з антресолями"
https://lb.ua/pravo/2020/12/29/474141_s ... hivku.html

дело флайманов живет и процветает
затройка садовых участков многоквартирными домами "ПА400"...
"шоб бэз коррубции как у Эуропи алэ пытання кум порэшае"(с)

грустно блд...


Девятиэтажная четырёхэтажка! Куда мы катимся. Похоже, на зелю энд ко. совсем забили. Дикое поле во всей красе.

Глумление над законом и здравым смыслом. Ребята себя чувствуют бессмертными и неприкосновенными.
airmax78
 
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  #<1 ... 6058605960606061
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