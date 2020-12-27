Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По всей квартире доливал и ровнял - надо же выйти в один уровень чистовым полом.
Держитесь! Где то к 3-4 ремонту будете все вопросы как семечки щелкать.
Не, это мой первый и последний капитальный ремонт. Слишком затратное мероприятие что по времени, что по деньгам. P.S. Вы так пишете, типа я что-то неправильно делаю. Доливкой стяжки до нужного уровня, думаете, меня тоже пригрузил прораб? Надо было с порожками делать?
Sidus написав:Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.
Мне тоже кажется, что там агентство за спиной. Ну не может homo sapiens столько отслеживать, знать и контролировать.
Скорее даже знакомый директор агенства, который по дружбе предлагает вкусные варианты. Но это не обьясняет странного поведения продавцов, которым нужны деньги вчера...вопрос - чем они вчера думали? и готовы ли ради этой спешки терять 5-10-20к$?