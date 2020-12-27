Додано: Сер 30 гру, 2020 01:02

Sidus написав: Bober написав: Мне тоже кажется, что там агентство за спиной. Ну не может homo sapiens столько отслеживать, знать и контролировать. Мне тоже кажется, что там агентство за спиной. Ну не может homo sapiens столько отслеживать, знать и контролировать.



Скорее даже знакомый директор агенства, который по дружбе предлагает вкусные варианты. Но это не обьясняет странного поведения продавцов, которым нужны деньги вчера...вопрос - чем они вчера думали? и готовы ли ради этой спешки терять 5-10-20к$? Скорее даже знакомый директор агенства, который по дружбе предлагает вкусные варианты. Но это не обьясняет странного поведения продавцов, которым нужны деньги вчера...вопрос - чем они вчера думали? и готовы ли ради этой спешки терять 5-10-20к$?

Парни, нафига вам эти печали? Пытаясь разобраться в хитросплетениях чужой мотивации, вы загоняете себя в ловушку собственных обстоятельств и взглядов на целесообразность. У каждого свои "тараканы" в голове и своя готовность нести определённые финансовые "потери". Поясню на примере: продавал 2 года одну не дешевую игрушку, сначала на спец форуме, потом на ОЛХ. Кроме цены, выставлял обязательное условие-передача из рук в руки, т.к. принципиально не хотел связываться с пересылкой. Вещица имела идеальный внешний вид а для данного сегмента это архи важно а в пути могли коцнуть и потом разбирайся с покупателем кто верблюд. За это время было до десятка предложений по устраивающей цене, но все упорно хотели пересылку. Для меня продажа была не особо важной и сумма не критичной, потому и продавал два года, пока таки не приехали и забрали из дома. Кто то покрутит пальцем у виска, но мне комфортность условий были важнее быстроты сделки. Или покупаете первичку у застройщика: нужно заплатит гривну на счёт, а у вас наличка в валюте. В банке курс на 10 коп ниже чем у меняйлы. Один ради экономии в двести баксов будет "бегать" с 50 куе, а другой сочтёт такую экономию не оправданной. У третьего наоборот, может быть важна скорость или например определённый способ оплаты, типа безнал на определённый счёт или даже в определённую юрисдикцию. А четвёртый и вовсе старается максимально скрыть сделку от посторонних (родни, конкурентов и т.п.), потому и условия специфические.