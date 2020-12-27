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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:19
"Гроші люблять тишу!" ©
Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири:
1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком!
2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком!
3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн.
Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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