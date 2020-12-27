|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:19
"Гроші люблять тишу!" ©
Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири:
1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком!
2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком!
3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн.
Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вийшли показники по з.п. за листопад,
судячи з них
по Україні середня впала відносно жовтня, було 12174 грн стало 11987 грн;
по Києву, відповідно 17494 проти 17582
максимум цього року був
у березні в Києві 17990 грн, по Україні у жовтні 12174 (березень 11446)
Який висновок?
1. З.п. по Києву не відновилася до докризових рівнів
2. В регіонах невеликий ріст.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:42
не знаю, як ти, але в мене з усіх комісій було лише 190 грн. 1 раз через Моню, і з них 80 грн вернулося кешбеком за відкриття карти, а решту робив через через 2 банки, які не беруть комісій зовсім. Тебе взули, а ти вихваляєшся.
Крім того, брав у розсрочку під 1% в місяць (тобто 12% в рік), в той час, як живі гроші ще крутилися на депозитах від 15% до 18.5%, тобто ще "здешевив собі" іпотеку від забудовника майже в нуль, а може і в мінус (всеж 30% пішло на перший внесок, а 1% розсрочки на решту 70% початкової вартості квартири).
І вишенька на торт: за 3 міс. ціна уже виросла у ВП на 2500 грн. на м2 (на 22%).
Учись студєнт.
А як твій дериватив на прєлєсть, чипідріс?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ага, особливо взув мене Авалон, де оплата йшла через спец-рахунок забудовника із комісію аж ОДНА ГРИВНЯ!!!
п. с.
І може для тебе час - це не гроші, а я за той час і зароблю грошей і спокійніше буде!
(нах ризикувати/бігати з торбою грошей по банках? )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:52
Не треба бігати, треба користуватися інтернет банкінгом.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нє, ти знаєш, мій член як був 20см так і залишився!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:11
Не имею ничего против Флая и Долярчика, но Долярчик прав. Чтобы заплатить через моно, нужно снять наличку в своем банке (заранее заказать), с торбой поехать на край света в кассу ТАСа, постоять в очереди и положить на счет. За это время Долярчик может заработать 0-10000 грн
Флаг же программист может просто отодвинуть свою работу на 4 часа и ничего не потерять, а Долярчику нужно не пропустить клиента как на рыбалке
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:15
А працював би долярчик з РРО а не чорним налом, то не займався би дурнею.
Як заробляє\майданить ми фотки бачили ...
https://fi202x.blogspot.com/
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|