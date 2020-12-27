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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6060606160626063>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:35

В частном доме с антресолями?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40

  hume написав:В частном доме с антресолями?

То что в Киеве - это он сам сказал. Построится через 2 года. Дальше понять уже очень просто: должно быть похоже на Швецию. Иметь отношение к путешествиям. У меня только один вариант.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:19

"Гроші люблять тишу!" ©

  drevlyanin написав:Или покупаете первичку у застройщика: нужно заплатит гривну на счёт, а у вас наличка в валюте. В банке курс на 10 коп ниже чем у меняйлы. Один ради экономии в двести баксов будет "бегать" с 50 куе, а другой сочтёт такую экономию не оправданной. У третьего наоборот, может быть важна скорость или например определённый способ оплаты, типа безнал на определённый счёт или даже в определённую юрисдикцию. А четвёртый и вовсе старается максимально скрыть сделку от посторонних (родни, конкурентов и т.п.), потому и условия специфические.

Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири:
1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком!
2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком!
3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн.
Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вийшли показники по з.п. за листопад,
судячи з них
по Україні середня впала відносно жовтня, було 12174 грн стало 11987 грн;
по Києву, відповідно 17494 проти 17582

максимум цього року був
у березні в Києві 17990 грн, по Україні у жовтні 12174 (березень 11446)

Який висновок?
1. З.п. по Києву не відновилася до докризових рівнів
2. В регіонах невеликий ріст.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:42

  Долярчик написав:
  drevlyanin написав:Или покупаете первичку у застройщика: нужно заплатит гривну на счёт, а у вас наличка в валюте. В банке курс на 10 коп ниже чем у меняйлы. Один ради экономии в двести баксов будет "бегать" с 50 куе, а другой сочтёт такую экономию не оправданной. У третьего наоборот, может быть важна скорость или например определённый способ оплаты, типа безнал на определённый счёт или даже в определённую юрисдикцию. А четвёртый и вовсе старается максимально скрыть сделку от посторонних (родни, конкурентов и т.п.), потому и условия специфические.

Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири:
1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком!
2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком!
3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн.
Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...? :D

не знаю, як ти, але в мене з усіх комісій було лише 190 грн. 1 раз через Моню, і з них 80 грн вернулося кешбеком за відкриття карти, а решту робив через через 2 банки, які не беруть комісій зовсім. Тебе взули, а ти вихваляєшся.

Крім того, брав у розсрочку під 1% в місяць (тобто 12% в рік), в той час, як живі гроші ще крутилися на депозитах від 15% до 18.5%, тобто ще "здешевив собі" іпотеку від забудовника майже в нуль, а може і в мінус (всеж 30% пішло на перший внесок, а 1% розсрочки на решту 70% початкової вартості квартири).

І вишенька на торт: за 3 міс. ціна уже виросла у ВП на 2500 грн. на м2 (на 22%).
Учись студєнт.

А як твій дериватив на прєлєсть, чипідріс?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тебе взули, а ти вихваляєшся

Ага, особливо взув мене Авалон, де оплата йшла через спец-рахунок забудовника із комісію аж ОДНА ГРИВНЯ!!! :lol:

п. с.
І може для тебе час - це не гроші, а я за той час і зароблю грошей і спокійніше буде!
(нах ризикувати/бігати з торбою грошей по банках? )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:52

  Долярчик написав:
  flyman написав:Тебе взули, а ти вихваляєшся

Ага, особливо взув мене Авалон, де оплата йшла через спец-рахунок забудовника із комісію аж ОДНА ГРИВНЯ!!! :lol:

п. с.
І може для тебе час - це не гроші, а я за той час і зароблю грошей і спокійніше буде!
(нах ризикувати/бігати з торбою грошей по банках? )

Не треба бігати, треба користуватися інтернет банкінгом.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:І вишенька на торт: за 3 міс. ціна уже виросла у ВП на 2500 грн. на м2 (на 22%).
Учись студєнт.

А як твій дериватив на прєлєсть, чипідріс?


Нє, ти знаєш, мій член як був 20см так і залишився! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:11

Не имею ничего против Флая и Долярчика, но Долярчик прав. Чтобы заплатить через моно, нужно снять наличку в своем банке (заранее заказать), с торбой поехать на край света в кассу ТАСа, постоять в очереди и положить на счет. За это время Долярчик может заработать 0-10000 грн

Флаг же программист может просто отодвинуть свою работу на 4 часа и ничего не потерять, а Долярчику нужно не пропустить клиента как на рыбалке
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:15

  Grand Touring написав:Не имею ничего против Флая и Долярчика, но Долярчик прав. Чтобы заплатить через моно, нужно снять наличку в своем банке (заранее заказать), с торбой поехать на край света в кассу ТАСа, постоять в очереди и положить на счет. За это время Долярчик может заработать 0-10000 грн

Флаг же программист может просто отодвинуть свою работу на 4 часа и ничего не потерять, а Долярчику нужно не пропустить клиента как на рыбалке

А працював би долярчик з РРО а не чорним налом, то не займався би дурнею.
Як заробляє\майданить ми фотки бачили ...
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flyman
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